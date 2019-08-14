Министр МЧС ЛНР рассказал подробности разминирования возле КПП «Станица Луганская»

Луганск, 14 августа. Инженерно-саперными подразделениями МЧС ЛНР проведено разминирование 1,1 гектара территории возле КПП «Станица Луганская» и обезврежено более 100 единиц взрывоопасных предметов. Об этом рассказал министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР, генерал-майор службы гражданской защиты Евгений Кацавалов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«По состоянию на 13 августа инженерно-саперными подразделениями МЧС проведено разминирование 1,1 гектара территории, обезврежено более 100 единиц взрывоопасных предметов. Нами обнаружены выстрелы из гранатометов и один из таких сложных взрывоопасных предметов, как противопехотные мины. Работа осложнена тем, что местность сильно заросла. В связи с этим было принято решение отправить туда подразделение аварийно-спасательной части. На обработанных саперами территориях будет произведена зачистка с помощью бензопил, чтобы освободить площадку для ремонтной техники, которая будет туда заходить», — доложил он.

Кроме того, Кацавалов рассказал о нескольких случаях, когда взрывоопасный предмет извлечь было проблематично. Контрольно-пропускной пункт перекрывали, поток людей останавливали, и предмет подрывали на месте. Так поступают саперы с минами, которые поставлены на неизвлечение.

Министр отметил, что чаще всего саперам приходится работать с противопехотными минами. Встречаются и так называемые «прыгающие мины», которые невозможно извлечь. В таком случае как раз и приходится взрывать их на месте.

В самый плодотворный день саперы извлекли и обезвредили 20 взрывоопасных предметов. Предварительная дата завершения работ по разминированию — 16 августа.