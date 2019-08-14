Польша хочет поднять стоимость транзита российского газа

Варшава, 14 августа. Представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский рассказал о планах повысить стоимость транзита российского газа.

Варшава недовольна ценой, которую «Газпром» в настоящее время платит за транспортировку газа через территорию Польши. Как пишет Bloomberg, на данный момент эти выплаты составляют 21 миллиона злотых (5,4 миллиона долларов). Наимский убежден, что эта плата якобы «практически [равна] нулю».

«Это вопрос бизнеса. Мы постараемся, чтобы он [транзит газа] больше не был бесплатным», — заявил он.

Наимский добавил, что «Газпром» должен платить Польше за транзит по рыночным ценам.

В начале лета Наимский заявил, что Варшава после завершения контракта на транзит российского газа по газопроводу «Ямал — Европа» в 2020 году продолжит пересылать газ на основании аукционов, рассчитывая, что Россия проявит интерес к этой инфраструктуре.

Выполняющая функции оператора польского участка газопровода «Ямал — Европа» Gaz-System напомнила, что 16 мая 2020 года истечет «исторический контракт на транспортировку газа ямальским газопроводом». Компания намерена до 30 сентября 2020 года провести аукционы, на которых предложит имеющуюся пропускную способность газопровода «Ямал — Европа» в разных вариантах — квартальном, месячном и суточном.

Уточняется, что аукционы квартальных продуктов начнутся 5 августа 2019 года, после чего будут проводиться аукционы на краткосрочные продукты.

Газопровод «Ямал — Европа» соединяет четыре страны — Россию, Белоруссию, Польшу и Германию.