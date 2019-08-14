Россиянам объяснили, нужно ли собирать постельное белье в поездах

Москва, 14 августа. Россияне, которые отправляются в поездку на поезде, не должны собирать постельное белье после прибытия. Об этом сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором одна из пассажирок поезда возмущенно интересовалась, должна ли она собирать постельное белье после поездки или нет.

«Многие пассажиры задают вопрос, нужно ли сдавать постельное белье после поездки? Спешим ответить на него – нет, не нужно. Проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию», — цитирует РИА Новости представителя ФПК.

Также в ФПК отметили, что проводник по просьбе пассажира должен застилать постельное белье. При этом помощь, в первую очередь, оказывается пассажирам с детьми, пожилым людям и инвалидам.

«В фирменных поездах перед отправлением с начальной станции проводники застилают постельное белье на верхних полках. На нижних местах постель также застилается, но в том случае, если вагон оборудован полками-трансформерами», — разъяснили в компании.

Ранее сообщалось, что «Российские железные дороги» работают над модернизацией не только плацкартных, но и вагонов купе, СВ и других сегментов одноэтажных и двухэтажных вагонов. Фотографии новых плацкартных вагонов РЖД наглядно свидетельствуют о том, что они поменяются как в дизайнерском исполнении, так и в плане комфорта для пассажиров.