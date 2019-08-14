Организаторы летней школы в КЧР заявили, что их «кошмарят» чиновники

Черкесск, 14 августа. Организаторы детской летней школы в Карачаево-Черкесии заявили, что прокуратура и чиновники пытаются сорвать отдых ребят из отдаленных аулов.

По словам создателей школы, виной всему то, что на проект были выделены бюджетные деньги, в том числе президентский грант, но они не поделились «с кем надо».

Летняя развлекательная школа «Балапанлар» («Детки») начала свою работу в Ногайском районе республики еще в 2017 году. Ее организовала уроженка этих мест Бэлла Шахмирза. Сейчас она живет в Милане, куда переехала, выиграв грант на обучение за рубежом. Шахмирза работает переводчиком и ведущей одной из новостных программ на миланском телевидении. Ее школа существует на гранты, для работы с ребятами привлекаются преподаватели-волонтеры, готовые работать бесплатно. Для этого и сама Бэлла приезжает в республику вот уже третий август подряд.

Каждое лето школа работает на разных площадках. Участие в проекте для детей бесплатное, однако предусмотрен членский взнос в размере 1700 рублей (фактическая стоимость программы составляет порядка 12 тыс. рублей). Взнос добровольный и его можно не платить, этим правом пользуются около 30% родителей. Шахмирза пояснила, что взнос нужен, чтобы к занятиям в школе не относились как «к халяве».

В прошлом году проект финансировался по тендеру республиканского министерства по делам национальностей республики, а в этом году Бэлла получила президентский грант. Для этого ей пришлось создать общественную организацию — Центр социальных инновационных технологий «Заман».

Проверки в лагере проводились и раньше. В 2017 году школу навестили сотрудники ФСБ. По словам Шахмирзы, ведомство интересовало ее гражданство Италии. В 2018 году в школу с проверкой нагрянула прокуратура. Причиной рейда стало использование средств, выделенных министерством. Проверку вели целых пять месяцев, но никаких нарушений не нашли.

Шахмирза уточнила, что сначала прокуратура пыталась выяснить, есть ли у школы образовательная лицензия и выигрывала ли она тендер на проведение проекта. Одновременно велись опросы участники команды «Балапанлара», учеников и их родителей, а также районных чиновников. Целью этих опросов было стремление подтвердить то, что организация взяла бюджетный тендер на летнюю школу, но фактически в 2018 году ее не проводила.

В беседе с News.ru Бэлла пояснила, что первоначально тендер выиграла другая НКО, которая привлекла для его исполнения ее организацию «Заман», но сути это не меняет: летний лагерь был проведен. Однако в августе этого года местные чиновники внезапно отказались предоставить Шахмирзе площадку для проведения школы.

Глава Ногайского района Энвер Керейтов заверил, что лагерь сможет работать в здании одного из образовательных учреждений, но в день, когда должна была открыться смена, детей туда просто не пустили, бросив мокнуть под дождем. Более того, по словам девушки, чиновники стали угрожать, что вызовут полицию «для разгона этого несанкционированного митинга». Таким образом, вторая смена была сорвана.

Шахмирза уверена, что причина срыва работы летней школы очень банальна: «Мы просто не поделились и на нас обиделись». По ее мнению, чиновники «осознали, что мимо них прошли какие-то деньги, и решили нас на этом «закошмарить».

Защищающая интересы Шахмирзы и ее организации адвокат Мадина Ворукова считает действия властей самым настоящим правовым беспределом. Юрист заявила, что прокуратура «очень жестко нарушает Конституцию». В частности, она указала на то, что сотрудники надзорного ведомства дважды пытались проникнуть в дом Бэллы, нарушив неприкосновенность жилища. При этом, по словам Воруковой, прокуроры «размахивали постановлением о проверке некоей сельской школы». а второй раз «рвались, не показывая никакой бумаги».

«Они действуют не в рамках закона, а в рамках какого-то психологического давления, особенно учитывая специфику кавказского региона и сельской местности, где все друг друга знают, — подчеркнула адвокат.

Ворукова добавила, что проведение подобных «проверок» она намерена обжаловать в Генпрокуратуре. Ситуацию прокомментировала и старший помощник прокурора Карачаево-Черкесии Елена Дармограева. По ее словам, очередная проверка лагеря была начата по по обращению администрации Ногайского района республики и должна завершиться в течение 30 дней.