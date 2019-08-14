Сирийский Су-22 разбился в провинции Хама

Дамаск, 14 августа. Самолет сирийских ВВС Су-22 разбился в сирийской провинции Хама. Об этом сообщают в социальных сетях.

Согласно предварительной информации, самолет потерпел крушение на территории, которая контролируется боевиками. Пилот успел катапультироваться, однако был захвачен в плен террористами. Другие подробности не уточняются.

Ранее сообщалось о приближении сирийской правительственной армии к Хан-Шейхуну — ключевому форпосту боевиков. Армия установила контроль над несколькими городами после боестолкновений с джихадистами на юго-западе Идлиба.

Напомним, что власти Сирии еще в конце 2017 года объявили о разгроме террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), которая на несколько лет оккупировала часть арабской республики. Тем не менее на территории Сирии по-прежнему действуют группировки, некоторые из которых связаны с сирийской оппозицией. В частности, они контролируют провинцию Идлиб, на территории которой по договоренности России и Турции была организована зона деэскалации.

1 Организация запрещена на территории РФ.