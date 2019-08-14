Федеральный молодежный форум «Выше крыши» стартует в Петербурге. ФАН-ТВ

В преддверии одного из самых амбициозных молодежных событий лета участники петербургской конференции рассказали об основных мероприятиях Всероссийского молодежного гражданского образовательного форума «Выше крыши», его направлениях и своей роли в нем.

Форум пройдет в Петербурге с 21 по 24 августа, площадкой станет СК «Юбилейный». Организаторы ожидают более 2 000 молодых и активных жителей Петербурга до 30 лет. Среди них предприниматели, представители творческого сообщества, активисты и управленцы. С ними будут работать 30 лучших экспертов по личностному росту и саморазвитию, успешные предприниматели и блогеры. Как добиться успеха и при этом не потерять собственную уникальность — в этом и есть главная цель форума, по мнению видеоблогера Николая Соболева. Окончив школу, молодые люди оказываются пред множеством открытых дверей и важно правильно выбрать ту самую.

«Интернет может служить инструментом помощи тебе, а может наоборот запутать тебя, ввести в заблуждение, в дезинформацию. И как в этом море информации адаптироваться, я могу помочь разобраться, потому что я адаптируюсь уже пять лет», — говорит Николай Соболев, видеоблогер.

По мнению предпринимателя, основателя сети танцевальных школ «Дети на паркете» Антона Сергеева на форуме можно не только получить новые знания, но и обзавестись новыми знакомствами и, возможно, познакомиться с будущими партнерами по бизнесу.

«Я понимаю, что на этой площадке могут быть новые знакомства, новые бизнесы. Я буду рад, если на площадке я с кем-то из участников форума открою новый бизнес, может он станет партнером или помощником. Потому что как только появляется новая идея, первое, куда я смотрю — это по знакомым, звоню тем людям, с кем я взаимодействовал, и предлагаю новый проект», — говорит Антон Сергеев, предприниматель.

А футболист и заместитель спортивного директора ФК «Зенит» Вячеслав Малафеев признался, что поддерживать молодых ребят уже давно стало его жизненной позицией. В свое время ему приходилось от многого отказываться, но именно это и помогло в будущем создать свой бизнес в разных сферах, и теперь он с радостью готов поделиться опытом.

«Без цели, тебе очень тяжело утром просыпаться. Представьте, что у вас нет цели никакой, нет работы и вообще ничего, что вас поднимет с утра? А если надо встать рано? Это очень тяжело. Но когда в твоей голове постоянно присутствует и пульсирует мысль, цель, ты поднимешь себя и пойдешь и будешь ее добиваться. Будешь встречаться, стучаться в двери, делать ошибки, учиться чему-то. Даже, если ты не достигнешь этой цели на сто процентов, какую-то часть ты все равно реализуешь, а тот опыт, который ты получишь при достижении цели, останется внутри тебя. Нужно вкалывать в самих себя», — сказал Вячеслав Малафеев, футболист, заместитель спортивного директора ФК «Зенит».

На форуме участники смогут представить свой проект по развитию города, социальному предпринимательству, развитию молодежи и получить грант до 3 миллионов рублей на его реализацию. Форум проводит Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга при поддержке президентской некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Подать заявку на участие можно до 19 августа.