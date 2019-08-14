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Ученица Академии хореографии рассказала о встрече с Путиным, поцеловавшим ей руку

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 Ученица Академии хореографии рассказала о встрече с Путиным, поцеловавшим ей руку

Москва, 14 августа. Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями после встречи с президентом России Владимиром Путиным, который накануне пообщался с юными артистами.

Напомним, в Херсонесе 13 августа прошла встреча главы российского государства Владимира Путина с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя. Кроме того, лидер РФ встретился с ректором Сергеем Полуниным — премьером Баварского национального балета. Встреча президента России с детьми прошла во время антракта открытия III Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе.

Путин одну из учениц назвал мадемуазелью, после чего опустился перед ней на колено и поцеловал руку. Юная балерина призналась, что было приятно удивлена жестом президента. Об этом она рассказала телеканалу РЕН ТВ.

«Я отвернулась, а передо мной уже стоял Путин. <…> Я к нему подкралась и стояла возле него. А потом я хотела ему руку пожать, а он встал на колено», — поделилась девочка.

Анастасия рассказала и о своих планах на будущее. Она надеется стать похожей на Майю Плисецкую.

«Я хочу тоже быть знаменитой, как она. У нее будто в руках не было косточек, она двигалась хорошо», — призналась воспитанница Академии.

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