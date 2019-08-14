Шаманов назвал «мракобесием» заявление Меркель о «виновности» России в развале ДРСМД

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обвинила Россию в развале Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов не только опроверг это заявление, но и сделал резкие замечания в адрес самой Меркель.

Выступая на пресс-конференции в Берлине, Ангела Меркель, ранее заявившая о скором уходе из политики, отметила, что Москва несет ответственность за прекращение действия ДРСМД, поскольку якобы «доказуемо нарушила» этот договор.

«Крайне сожалею, что Россия доказуемо нарушила Договор о РСМД и таким образом подала повод для его окончания. Так была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире», — приводит РИА Новости слова канцлера Германии.

Комментируя заявление Меркель для Федерального агентства новостей, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов отметил, что любые обвинения в адрес РФ в «развале» ДРСМД абсолютно беспочвенны.

«Это абсолютно беспочвенное заявление, это некрасиво с ее стороны: уходя — уходи, есть объективность, мимо которой не пройти, — отметил глава комитета ГД по обороне по поводу заявления канцлера ФРГ. — Я много раз это говорил и повторю: нам не надо ни перед кем оправдываться, особенно перед такими лизоблюдами. В последние годы Меркель одной из них и являлась. Не хочу ее осуждать, это ее проблемы, но у нас абсолютно прозрачная позиция. И вызывает сожаление, что ошибки, которые допустили западные политики в прошлом, сегодня только усугубляются».

Владимир Шаманов напомнил о знаменитой «пробирке с сибирской язвой», которой тряс в ООН госсекретарь США Колин Пауэлл в качестве примера оружия массового поражения, якобы разрабатываемого Ираком, после чего Соединенные Штаты начали там войну, которая привела к трагическим последствиям. В этом же ряду, по словам Шаманова, попытки бездоказательно обвинить РФ в одностороннем выходе из ДРСМД и нелепые предложения со стороны Германии разместить новые российские ракеты за Уралом.

«Так что все это уже не вызывает удивления. Могу сказать одно: если мы не остановим этот процесс, нас ждут большие испытания. Поэтому перед депутатами, перед дипломатами, перед исполнительной властью стоят большие задачи по поиску надежных союзников для того, чтобы просто противостоять подобному мракобесию», — подчеркнул Владимир Шаманов.

Слова российского парламентария как нельзя лучше подтверждает идея Ангелы Меркель противостоять России при помощи НАТО.

«Мы будем совместно с нашими партнерами в НАТО прилагать все усилия, чтобы настаивать на дальнейшем ограничении вооружений», — отметила Меркель.

Канцлер Германии уверена, что «НАТО найдет общий ответ» в связи с расторжением ДРСМД.

«Германия — это часть НАТО, и она будет вести себя в этой связи как партнер по НАТО», — подчеркнула Ангела Меркель.

Договор о ликвидации ракет средней (от тысячи до 5,5 тысячи километров) и меньшей (от пятисот до тысячи километров) дальности (ДРСМД) был подписан между СССР и США в 1987 году. Согласно этому договору, Советский Союз, а затем Российская Федерация — его преемник, и Соединенные Штаты обязались уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с предусмотренным радиусом действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие системы в будущем.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп, бездоказательно обвинив РФ в нарушении соглашения, объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД. В ответ на это в начале июля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД, документ был утвержден обеими палатами российского парламента. 2 августа 2019 года ДРСМД прекратил свое существование.