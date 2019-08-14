Главные новости 14 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 14 августа.

Постпред РФ при ООН прокомментировал речь постпреда Великобритании о якобы сложном положении украинских граждан в Крыму. Постпред РФ дал резкий ответ на заявления британцев в ООН о крымчанах.

Около двух тысяч зенитчиков и 150 единиц техники отправятся из Хабаровского края на учения в Бурятию. Около двух тысяч зенитчиков подняли по тревоге в Хабаровском крае.

Четыре жителя провинции Шэньси погибли в результате взрыва, который произошел во время нелегального изготовления бомбы. Бомба взорвалась в Китае, есть жертвы.

Американский бизнесмен Сэм Кислин, которому ранее был запрещен въезд на Украину, вернулся в страну. Разоблачивший махинации Порошенко американец возвращается на Украину.

УАПЦ официально прекратила существование, соединившись с новой Православной церковью Украины (ПЦУ). Киев ликвидировал непризнанную украинскую церковь.

Попытка Киева устроить морскую блокаду Крыма обречена на крах. Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс. В Крыму назвали «пустыми разговорами» идею Киева устроить морскую блокаду.

На Украине пожаловались на хорошее отношение грузин к россиянам. Журавко предложил изолировать от общества журналиста с Украины из-за жалобы на грузин.

Киевский журналист Кирилл Сазонов на своей странице в социальной сети пожаловался на хорошее отношение к россиянам в Грузии. На Украине пожаловались на хорошее отношение грузин к россиянам.

Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Зеленский уволил переговорщика по Донбассу.