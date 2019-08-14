«Яблочника» Митрохина зарегистрировали кандидатом на выборы в Мосгордуму

Москва, 14 августа. Окружная избирательная комиссия зарегистрировала Митрохина кандидатом от партии «Яблоко» на выборах в Мосгордуму.

Изначально ему отказали в регистрации из-за того, что он не смог предоставить нужное количество достоверных подписей избирателей. Тогда он решил доказать свою правоту в суде. Ряд СМИ сообщали, что он подделывал подписи и использовал «мертвые души», но политик заявил, что это вина недобросовестных сборщиков подписей. Он обжаловал отказ в Мосгоризбиркоме. После пересмотра решения о недопуске член «Яблока» снова получил отказ. После этого Митрохин обратился в суд.

Стоит отметить, что другие не допущенные к выборам кандидаты, в частности, юрист ФБК Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие соратники одиозного блогера Алексея Навального, предоставив в избирком поддельные подписи, не пошли в суд, а стали шантажировать МГИК, устраивая незаконные акции в центре столицы.

В подписных листах Соболь, к примеру, 14,67% подписей которой были признаны недействительными. В середине июля полиция обнаружила в одной из квартир в Москве целую «фабрику поддельных подписей». Не гнушалась она и подкупом избирателей, а также использовала подписи мертвых.

При этом протеже Навального и ее соратники обвиняли избиркомы в предвзятом отношении, однако регистрация Митрохина стала подтверждением того, что ЦИК и избиркомы работают честно, строго в соответствии с законодательством.

Стоит отметить, что в числе кандидатов, допущенных к выборам в Мосгордуму от 43-го округа, также значатся Иосиф Джагаев, Наталия Елисеева и Дмитрий Лесняк.