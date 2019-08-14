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Савченко заявила, что Порошенко полностью уничтожил армию

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Савченко заявила, что Порошенко полностью уничтожил армию

Киев, 14 августа. Украина имеет отдельные военные подразделения, но не армию в ее классическом понимании. Об этом в среду заявила бывший депутат Верховной рады и бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко.

По ее словам, сегодня Вооруженные силы Украины сводятся к «силам спецопераций» и диверсионным группам, которые могут быть полезны в качестве инструментов для ведения гибридной войны, но никак не тянут на армию.

В плачевном положении украинских войск Савченко обвинила бывшего президента Украины Петра Порошенко, который развалил армию, пусть она и была советского образца.

«Вооруженных сил больше нет. Порошенко уничтожил армию полностью. Сейчас армию кое-как одели, как-то покормили, дали не самую качественную технику, но при этом абсолютно разрушили ее структуру», — пояснила она, выступая в эфире телеканала NewsOnе.

Савченко также обратила внимание на то, что у Украины нет ни флота, ни авиации, ни ПВО. А без всех этих элементов понятие «армия» теряет смысл.

Не стоит также забывать и об идеологической составляющей. Сегодня служба на Украине превратилась в гастарбайтерство. Если раньше военные стремились защищать свою страну, то теперь каждый офицер и солдат мечтают перейти в армию НАТО, где больше платят.

Напомним, что в мае этого года Порошенко выступил с неожиданным заявлением, назвав украинскую армию одной из сильнейших в Европе. Он также сказал, что Киев за два года заново создал армию.  

Тем не менее, с Донбасса поступают совсем другие сообщения, свидетельствующие о пьянстве, мародерстве и воровстве среди украинских военных.

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