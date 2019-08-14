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ФАН-ТВ
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Многотонная фура протаранила несколько автомобилей на трассе в Подмосковье. ФАН-ТВ

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Один человек погиб, еще один пострадал в массовом ДТП на Симферопольском шоссе. У грузовика, который ехал из Москвы в сторону области, взорвалось колесо. Многотонная машина потеряла управление, снесла ограждение между полосами и вылетела на встречную полосу.

Автотранспортное средство протаранило легковой автомобиль, грузовик и внедорожник Мitsubishi. Водитель фуры получил серьезные травмы, его доставили в больницу. Водитель внедорожника скончался на месте. На место прибыли правоохранители и кареты скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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