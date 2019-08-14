Клинцевич объяснил украинцам, чем для Киева закончится заигрывание с «энергомостом»

Расширение энергоострова Бурштынской ТЭС за счет строительства «энергомоста «Украина — ЕС» нецелесообразно, заявили в «Укрэнерго».

«Сегодня сложилась ситуация, при которой расширение «острова Бурштынской ТЭС» за счет строительства «энергомоста «Украина — ЕС» является нецелесообразным как с экономической точки зрения, так и в контексте интеграции энергосистемы Украины в сеть континентальной Европы (ENTSO-E)», — сообщили в пресс-службе украинской компании.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что сама идея создания «энергомоста» была не более чем бесперспективным политическим проектом, причем стоял за ним Вашингтон.

«Заявления об интеграции с Европой обусловлены политической конъюнктурой, навязанной Соединенными Штатами. Американские чиновники разных уровней стремятся оторвать Украину от России, порвать связи между нашими странами, сделать Украину реальным врагом, связать Россию с Украиной кровью», — говорит российский политик.

Сенатор отметил, что США, предлагая идею «энергомоста», руководствовались прежде всего собственными экономическими интересами. При этом сотрудничество с Россией было бы для Украины куда более выгодным.

«Была предложена идея с «энергомостом». При том, что разговор идет о сжиженном газе, который Польша покупает у американцев. Данный ресурс обойдется Киеву значительно дороже того, который он мог бы получать от России», — рассуждает собеседник издания.

Парламентарий с сожалением заметил, что действующая украинская власть мало заботится об интересах рядовых граждан и развитии экономики — ее больше волнует политика.

«Заметьте, на Украине накануне выборов стоимость газа чуть понизили. Но это же не решение вопроса. У них в бюджете и так немерено дыр. Сейчас наступит зима, и стоимость газа взлетит практически в два раза. Этообернется очень большими политическими и имиджевыми потерями для новой команды», — негодует он.

В заключение член комитета СФ по обороне и безопасности добавил, что на Украине есть здравомыслящие люди.

«Обсуждая эту навязанную американцами схему, люди, которые реально занимаются экономикой, понимают, что альтернативы взаимоотношений Украины с Россией не существует. Без России никакой экономический рост и развитие экономики невозможны», — резюмировал Франц Клинцевич.

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