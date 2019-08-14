Депардье разозлился из-за журналистов и ушел с фестиваля во Франции

Париж, 14 августа. Жерар Депардье разозлился из-за вопросов журналистов на фестивале во французском Раматюэле и спешно покинул мероприятие. Как передают СМИ, актер не появился и на праздничном ужине.

Издание Le Figaro со ссылкой на Var Matin сообщило, что Жерара Депардье пригласили на театральный фестиваль, где он должен был исполнить песни Барбары. Знаменитый актер требовал, чтобы его выступление в Раматюэле не освещалось в СМИ, и организаторы мероприятия запретили сотрудникам прессы вести видеозапись и фотографировать. Несмотря на предпринятые меры, звезду французского кино разозлила группа журналистов, которые хотели задать ему несколько вопросов после выступления.

«Нет, нет, нет, я больше ничего не буду делать, это какое-то безумие. Они меня разозлили! Чья это камера? Мне это не нужно. К тому же, меня не предупредили», — цитирует издание слова Жерара Депардье.

По информации издания, после этого инцидента актер быстро ушел с фестиваля, не оставшись на праздничный ужин, где его ждали.

В июне 2019 года стало известно, что инспекция Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, которые были приостановлены из-за неуплаты налога.

В феврале 2019 года СМИ сообщали, что актер собирается приехать в Саранск для обсуждения съемок фильма о Мордовии. Напомним, в 2013 году Депардье стал гражданином России, а в декабре 2018 года прописался в Новосибирске.