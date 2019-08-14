Эксперты предложили альтернативу отказу от эксплуатации старых автомобилей

Думскую инициативу отказаться от эксплуатации старых машин в пользу экологии российские автомобилисты не поняли и поддержать не готовы. В больших городах России примерно 50% автовладельцев используют машины больше пяти лет, в остальных городах на старых авто ездит 70–80% населения — такие цифры привел корреспонденту Федерального агентства новостей Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов. В случае если законодательная рекомендация коснется частного автотранспорта, народ это не поддержит, считает эксперт.

«Если речь идет о замене старого общественного, коммерческого транспорта, то вопросов нет, — комментирует Солдунов. — Но если говорить о простых людях, то у нас в обществе автомобилистов состоят владельцы с гаражными стоянками. Это народ небогатый, возможности поменять старый автомобиль на новый у них нет, а была бы — уже и так поменяли бы».

Вместо потенциального запрета на старые автомобили эксперт предлагает совершенствовать систему технического осмотра и обслуживания. По его мнению, тщательный уход позволяет держать автомобиль в отличном состоянии долгое время после окончания официального срока эксплуатации.

Такой же позиции придерживается глава организации «Сильная Россия» Антон Цветков.

«Если автомобиль в нормальном состоянии, то можно спокойно ездить достаточно долго, — высказался он в разговоре с ФАН. — Есть раритетные машины, которым по 60-70 лет и более. Их тоже запрещать? Никакой корреляции между возрастом автомобиля и его опасностью для окружающих нет. Такая статистика отсутствует. Все зависит от того, как человек следит за своим транспортом. Поэтому ни в коем случае нельзя эту инициативу поддерживать — она антисоциальна и экономически вредна».

Напомним, идея отказаться от эксплуатации старых машин появилась в Госдуме по итогам круглого стола, прошедшего в конце июня, где обсуждался вопрос «вклада автотранспорта в реализацию национального проекта «Экология». На нем обсуждалась в том числе проблема чистоты воздуха.

Альфия Когогина, зампредседателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, уже поспешила разъяснить, что рекомендации относятся только к коммерческим авто и не касаются личного транспорта.

«Никто не говорит о тех автомобилях, на которых граждане ездят сами, возят своих детей или рассаду на дачу. Речь идет о коммерческих автомобилях, на которых зарабатывают деньги», — уточнила парламентарий.

Позицию Госдумы прояснил и депутат Андрей Исаев. По его словам, замену устаревшего автотранспорта предложат вводить не через его запрет для частных автовладельцев, а через их поощрение при замене старых машин на новые.

«Должна быть создана система преференций, связанных с приобретением новых автомобилей при утилизации старых», — отметил он.

Обязательный запрет может распространяться только на транспорт, для которого законодательством уже установлены ограничения: общественный и занимающийся перевозкой детей и инвалидов, уточнили в Госдуме.

Законодательная инициатива может быть очень выгодна автопроизводителям, считает Антон Цветков.

«Им же нужно продавать новые авто, развивать бизнес, — сказал собеседник ФАН. — Кстати, многие старые машины качественнее нынешних российских авто».

Народное мнение высказал и эксперт Валерий Солдунов: по наблюдениям автомобилистов, современный автопром будто намеренно закладывает в новые машины такие характеристики, что через 3-5 лет автомобиль выходит из эксплуатации и требует замены, в отличие от старых моделей, которые до сих пор на ходу. Маркетинговые тенденции относятся не только к отечественным, но ко всем автопроизводителям, замечает он.