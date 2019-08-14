Ракетоносцы Ту-95МС ВКС России выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Москва, 14 августа. Два ракетоносца Ту-95МС ВКС России выполнили плановый полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Продолжительность полета ракетоносцев составила более четырех часов. Как сообщили в оборонном ведомстве России, на отдельных этапах маршрута истребители F-16 ВВС Норвегии сопровождали Ту-95МС.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над акваториями Баренцева и Норвежского морей», — говорится в сообщении Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В оборонном ведомстве добавили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полеты, подчеркнули в Минобороны РФ, проводятся в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства и не нарушают границ других государств.

Ранее сообщалось, что два стратегических ракетоносца ВКС России Ту-160 в рамках учений совершили перелет с места дислокации на чукотский аэродром «Анадырь». Самолеты преодолели более шести тысяч километров пути. Время полета составило более восьми часов. За это время экипаж Ту-160 дозаправку не осуществлял.