Совбез РФ обвинил Штаты в нечестной борьбе на IT-рынке

Москва, 14 августа. США эксплуатируют тему кибербезопасности, чтобы вести нечестную борьбу на IT-рынке, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

По его словам, очередным доказательством тому стали неправомерные действия Вашингтона против российской «Лаборатории Касперского» и китайской корпорации Huawei. Храмов отметил, что американцы выдвигают надуманные обвинения в проведении кибератак компаниями разных стран, и для того, чтобы придать этим обвинениям хоть какой-то легитимности, они используют новую стратегию: «выяви и пристыди».

«США настаивают, что группа стран в одностороннем порядке может выносить вердикт виновности в совершении кибератаки», — подчеркнул он.

При этом, по словам Храмова, Штаты считают, что доказательной базой в этом случае может являться «коллективная атрибуция» — «то есть совместное определение источника атаки».

Напомним, американский президент Дональд Трамп еще в 2017 году подписал положение оборонного бюджета США на 2018 год, запретившему госорганам США использовать продукцию российской компании «Лаборатория Касперского». Причиной запрета стали тревоги властей США, что продукты компании могут быть использованы хакерами. Однако по данным СМИ, спустя два года после этого выяснилось, что российский защитный софт используется и в правительственных, и военных сетях США. Об этом на минувшей неделе заявил основатель компании по вопросам кибербезопасности Expanse, бывший аналитик ЦРУ Тим Джунио. По его словам, ПО используют как минимум в двух военных сетях США, а также более чем десяти военных подрядчиков. Кроме того, российские разработки по защите от вирусов активно используются и в госсекторе. Речь в данном случае минимум о восьми американских правительственных сетях.