Археологи обнаружили в Крыму захоронения III века до нашей эры

Симферополь, 14 августа. Захоронения, датируемые III веком до нашей эры, были обнаружены в Крыму, сообщила научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии Института археологии РАН Ирина Рукавишникова.

Удивительная находка была сделана археологами в районе села Ореховка Кировского района. По словам Рукавишниковой, ученые обнаружили «интересные конструкции». В качестве примера она привела спиральные и кольцевые незамкнутые рвы, расположенные вплотную и не пересекающие друг друга. Эксперт пояснила, что это катакомбные кольца, относящиеся к катакомбному периоду.

«Внутри рвов мы обнаружили тончайшие остатки погребений», — рассказала специалист.

Археологи нашли погребения людей, покрытых охрой, а также погребения более позднего – раннего античного периода.

«Это время перехода от явной культурно-исторической общности к катакомбному времени, — констатировала научный сотрудник. — Это примерно конец III – начало II века до нашей эры».

На месте погребений были обнаружены частички керамики и бронзы. Рукавишникова пояснила, что эти объекты были использованы людьми в раннем железном веке (конец V – начало IV века до нашей эры) для создания могильника и поминальных сооружений. Среди находок ученый отметила хиосскую и гераклейскую амфоры, которые свидетельствовали о дате погребений.

Также специалисты заявили об обнаружении погребения воина времен ранней античности. Мужчине было 60 лет, при нем в могильнике был длинный меч, россыпь наконечников стрел и два копья.

Раскопки в этом регионе активно велись во время строительства северо-крымского канала. Теперь активизация исследований связана со строительством трассы «Таврида» в Крыму.