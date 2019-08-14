Трамп заявил, что потерял до пяти миллиардов долларов за президентство

Вашингтон, 14 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что за время своего пребывания на посту главы Соединенных Штатов потерял от трех до пяти миллиардов долларов. Он добавил, что его это «не волнует».

По словам Трампа, если человек состоятелен, финансовые потери «не имеют никакого значения». Президент США добавил, что просто хочет «отлично справляться с работой».

«Вероятно, это (президентство. — Прим. ред.) стоило мне от трех до пяти миллиардов долларов... но меня это не волнует, мне все равно», — цитирует слова Дональда Трампа телеканал NBC.

Президент США отметил, что большая часть от этой суммы была потрачена на услуги адвокатов.

«Потому что каждый день на меня подают в суд за что-то», — пояснил он.

Телеканал отмечает, что это заявление Трампа практически невозможно проверить, так как он не предоставлял общественности налоговые декларации. Кроме того, как пишут СМИ, ранее его уже ловили на преувеличении размеров своего состояния.

В апреле 2019 года глава надзорного комитета палаты представителей Сената США демократ Элайджа Каммингс направил повестку налоговой фирме Mazars — компании, которая занималась налоговыми документами Трампа на протяжении 10 лет. Однако президент США и его юристы через суд потребовали запретить запрос Каммингса. В мае суд в Вашингтоне поддержал конгрессменов, которые затребовали у аудиторов налоговые документы Трампа.

В начале апреля глава комитета по налогам палаты представителей США Ричард Нил запросил у налоговой службы США декларации Трампа за период с 2013 по 2018 годы. Глава Минфина Стивен Мнучин отклонил просьбу и отметил, что запрос «не имеет обоснованной законодательной цели».