Хакеры нашли новый способ взломать компьютер на Windows

Вашингтон, 14 августа. Техническая служба Windows обнаружила уязвимость в операционной системе, которая теоретически может позволить хакерам получить удаленный доступ к компьютеру без ведома его владельца. Об этом говорится в официальном блоге компании.

В частности, под угрозой оказались Windows Server и Windows 10, а вот наиболее старой версии Windows XP взлом не грозит. Специалисты утверждают, что киберпреступники, используя бреши в системе безопасности, могут заразить компьютер опасными вирусами NotPetya или WannaCry.

Сотрудники Windows рекомендовали всем пользователям установить последние обновления, чтобы защитить себя от угрозы взлома.

Ранее сообщалось, что уязвимость в Bluetooth позволила хакерам отслеживать местоположение пользователей устройств с операционными системами Microsoft, iOS и macOS. Как рассказали исследователи Дэвид Старобински и Йоханнес Бекер, уязвимость связана с тем, что многие современные гаджеты с Bluetooth при оповещении о своем присутствии используют случайные MAC-адреса.