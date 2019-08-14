Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Хакеры нашли новый способ взломать компьютер на Windows

33
0 Оставить комментарий

Хакеры нашли новый способ взломать компьютер на Windows

Вашингтон, 14 августа. Техническая служба Windows обнаружила уязвимость в операционной системе, которая теоретически может позволить хакерам получить удаленный доступ к компьютеру без ведома его владельца. Об этом говорится в официальном блоге компании.

В частности, под угрозой оказались Windows Server и Windows 10, а вот наиболее старой версии Windows XP взлом не грозит. Специалисты утверждают, что киберпреступники, используя бреши в системе безопасности, могут заразить компьютер опасными вирусами NotPetya или WannaCry.

Сотрудники Windows рекомендовали всем пользователям установить последние обновления, чтобы защитить себя от угрозы взлома.

Ранее сообщалось, что уязвимость в Bluetooth позволила хакерам отслеживать местоположение пользователей устройств с операционными системами Microsoft, iOS и macOS. Как рассказали исследователи Дэвид Старобински и Йоханнес Бекер, уязвимость связана с тем, что многие современные гаджеты с Bluetooth при оповещении о своем присутствии используют случайные MAC-адреса.  

infox - new
Источник: Блог Microsoft
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров