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В Фонде соцстрахования рассказали о спасении инвалидов с крыш в Иркутской области

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В Фонде соцстрахования рассказали о спасении инвалидов с крыш в Иркутской области

Заместитель председателя Фонда социального страхования РФ Сергей Алещенко рассказал об условиях работы сотрудников организации в затопленных районах Иркутской области.

«Приходится сложно, но мы взаимодействуем с МЧС, Росгвардией, главами муниципалитетов. Они нам активно помогают», — отметил он в интервью Федеральному агентству новостей.

Неблагоприятные природные условия значительно затрудняют работу сотрудников фонда.

«Нам нужно везти технические средства реабилитации, такие как инвалидные коляски, в регион, где нет ни движения, ни электричества, ни связи», — признал представитель организации.

Делать это приходится «иногда преодолевая трудности, иногда совершая даже героические действия», добавил собеседник ФАН.

«Наши сотрудники активно помогали инвалидам, снимали их на лодках с крыш. Я уже выразил им благодарность», — рассказал Сергей Алещенко.

В Фонде соцстрахования рассказали о спасении инвалидов с крыш в Иркутской области

Сразу же после начала паводков сотрудники фонда были направлены в пострадавшие районы Иркутской области. 

«Мы взяли под свой контроль всех лиц, которые получают выплаты от ФСС. В августе мы выплатили всем получателям пособий денежные средства и выдали технические средства реабилитации».

Кроме того, сотрудники ФСС взяли на контроль организации региона, чтобы в случае необходимости упростить процедуру погашения больничного листа, а также получения выплат молодым мамам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, добавил Алещенко. 

Масштабные паводки начались в Иркутской области в конце июля этого года. Тысячи людей остались без крова, сотни домов оказались разрушены. 

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