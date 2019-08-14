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Россия

ФАС предложила правительству приватизировать лоукостер «Победа»

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ФАС предложила правительству приватизировать лоукостер «Победа»

Москва, 14 августа. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот».

По мнению Артемьева, этот шаг будет способствовать развитию внутренних перевозок и конкуренции на рынке. Письмо с предложением приватизировать «Победу» глава ФАС направил вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.

В ФАС обратили внимание, что авиакомпания активно развивает международные направления, доля которых у «Победы» превысила внутрироссийские перелеты. Кроме того, в ряде случаев лоукостер сокращает или отменяет полеты на внутренних маршрутах. По мнению Артемьева, эти действия могут быть направлены на сокращение конкуренции с другими авиакомпаниями группы «Аэрофлот».

ФАС предложила правительству приватизировать лоукостер «Победа»

Глава ФАС выразил мнение, что решения министерства транспорта России и «Аэрофлота» при распределении международных маршрутов «Победы» должны соответствовать «государственным задачам по обеспечению транспортной доступности населения на внутренних воздушных линиях».

Представители «Победы», «Аэрофлота» и Минтранса пока не комментировали эту информацию, опубликованную РБК. А экономист Никита Кричевский встретил в штыки предложение главы Артемьева о приватизации «Победы», пишет Infox.

Напомним, авиакомпания «Победа» — первый российский лоукостер. Проект был запущен в сентябре 2014 года. Кроме «Победы», в группу «Аэрофлот» входят авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора».

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