«День донора» провели в Выборгском районе Санкт-Петербурга. ФАН-ТВ

Донорскую кровь сдали сотрудники районной администрации и подведомственных учреждений. Такую акцию в районе проводят раз в полгода.

Софья Василиаде стала донором еще в 19 лет. Тогда ее кровь понадобилась маленькому ребенку. С тех пор женщина так и осталась в рядах доноров. Перерыв был, лишь, когда Софья родила дочь.

«Кровь нужно сдавать, потому что это спасенная жизнь чья-то, понимаете? Сдаешь кровь и знаешь, что она попадет к больному человеку, которому нужна твоя, эта кровь. Я считаю, что каждый человек, который может сдавать кровь, он обязан это делать, потому что у нас слишком много, я не говорю о взрослых людях, я говорю о детях, слишком много больных детей, и думаю, наша кровь будет им в самый раз», — говорит Софья Василиаде, работник городской поликлиники № 14.

Многие из тех, кто сегодня сдают кровь, сами работники медицинских учреждений, они понимают, насколько это важно. Одни уже стали почетными донорами, другие пришли впервые. Десятки человек. Сначала каждый проходит через лабораторию, где определяют уровень гемоглобина. Затем, осмотр врача, и, если противопоказаний нет, тогда человек уже становится донором.

«При заборе крови у донора забираются две пробирки, которые идут в две лаборатории, одна лаборатория определяет уже в стационарных условиях группу крови, резус фактор, наличие иммунных антител, а другая лаборатория делает анализ на гепатит B, C, ВИЧ и сифилис», — рассказывает Анна Дорофеева, заведующая выездной бригадой.

Ежегодно на городской станции переливания заготавливают больше 20 тысяч литров крови, которые направляют и во взрослые, и в детские больницы. Работают две выездные бригады, посещают крупные предприятия, учебные заведения, администрации районов.

Сегодня ведут прием в 104-й поликлинике. Стандартный объем крови, который за один раз берут и у доноров-мужчин, и у женщин — 470 миллилитров.

«Донорам предоставляется денежная выплата в размере 1 361 рубль, это для тех, кто проживает в Санкт-Петербурге, у кого есть постоянная прописка в Санкт-Петербурге, и порядка шестисот рублей для тех, у кого нет прописки. Также донорам дается два дня выходных», — рассказывает Наталья Ковалева, главный специалист отдела здравоохранения администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.

Те, кто сдал кровь 40 раз, становятся «Почетными донорами России». В Северной столице проживает более 19 тысяч человек с таким званием. В прошлом году учредили награду «Почетный донор Санкт-Петербурга». Знаки уже получили свыше тысячи жителей города.