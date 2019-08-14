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Португалец объяснил, зачем транслировал матч «Порту» — «Краснодар» в YouTube

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Португалец объяснил, зачем транслировал матч «Порту» — «Краснодар» в YouTube

Москва, 14 августа. Болельщик из Португалии Жоау Соуза транслировал в своем канале в YouTube ответный матч квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и португальским «Порту». Португалец объяснил, для чего он это сделал.

Матч между «Краснодаром» и «Порту» состоялся накануне. Российский клуб обыграл команду из Португалии со счетом 3:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующий этап отбора.

В России игру должен был транслировать телеканал «Матч ТВ», однако показ был отменен «по независящим от канала причинам». Как оказалось, за 1,5 часа до мероприятия «Порту» поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу.

На помощь российским болельщикам, сам того не осознавая, пришел португалец Соуза, который запустил трансляцию матча в YouTube.

«Я не знал, что у российского телеканала были проблемы с трансляцией матча, — приводит его слова РИА Новости. — Я сделал трансляцию потому, что это то, чем я занимаюсь на своем канале. Но всегда приятно осознавать, что помог кому-то».

Португалец объяснил, зачем транслировал матч «Порту» — «Краснодар» в YouTube

Португалец признался, что после матча получил большое количество сообщений от россиян с благодарностью за то, что они смогли посмотреть игру.

«Не думаю, что YouTube может что-то сделать, запись матча ведь до сих пор доступна, и с этим нет никаких проблем, — рассказал болельщик. — Конечно, любой человек может сделать трансляцию любой игры, мне вообще кажется, что люди не должны платить деньги за то, чтобы смотреть футбол, поэтому я транслирую все бесплатно».

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