Участника незаконных митингов в Москве Котова арестовали за призывы к беспорядкам

Москва, 14 августа. Пресненский суд Москвы арестовал программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов.

Об избрании меры пресечения в отношении мужчины сообщил телеканал RT. Следователи уже установили, что программист много раз привлекался к ответственности за нарушение установленного порядка. 10 августа он участвовал в запрещенном шествии в центре Москвы, которое «оппозиционеры» провели после согласованного митинга-концерта. Котов игнорировал требования сотрудников правоохранительных органов, а также предпринял попытку скрыться от полиции, но был задержан. Ранее его уже приговорили к пяти суткам ареста за участие в митинг в защиту фигурантов дела «Нового величия», а также к десяти суткам ареста за призыв выйти на акцию на Трубную площадь. Помимо этого, он был оштрафован на 20 тыс. рублей за участие в несогласованном шествии в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Напомним, 10 августа в центре Москвы снова прошел митинг «оппозиции». Акция была согласована с властями города, однако после нее одиозная протеже блогера Навального Любовь Соболь и другие соратники шайки ФБК стали подбивать людей «прогуляться по улицам». Стараниями провокаторов эти прогулки вылились в погромы и новые задержания. По мнению главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, все эти «политики» занимаются самым настоящим шантажом и давят на избиркомы, хотя отказ регистрации их на выборы в МГД был законным: у «самовыдвиженцев» были выявлены массовые фальсификации в подписных листах. Соболь, в частности, использовала и подписи мертвецов, и автографы людей, чьи паспортные данные оказались недействительными.