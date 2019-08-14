Назвавшая себя «блокадницей» Бузова огрызнулась на разгневанных россиян

Видеоролик телеведущей и певицы Ольги Бузовой, на котором она назвала себя «блокадницей», облизывая тарелку, стал предметом обсуждения в политическом ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».

На просьбу ведущего Евгения Попова прокомментировать видеозапись, которую увидели 16 миллионов подписчиков Бузовой в Instagram, звезда шоу-бизнеса ответила по телефону.

«Воспитывать меня не нужно, потому что у меня потрясающее воспитание моих родителей, бабушек и дедушек. А по поводу ролика, я никогда не думала, что мои сториз будут попадать в аналитические программы. Для меня это удивительно, конечно. Но раз такой ажиотаж вызвала моя публикация, хочу сразу пояснить. Во-первых, я, безусловно, приношу свои глубокие извинения всем тем, кого я невольно могла обидеть. В данном видео я шутила только над собой. Естественно, подвиг людей, которые пережили все ужасы войны, завоевали нам мирное небо, для меня свят так же, как свят и для всех других людей. И дай бог каждому, кто оставляет мне гневные комментарии, заботиться так же о своих бабушках и дедушках, которые переживали войну и поднимали нашу страну из руин, как я. Для меня главное — не слова, а дела», — заявила Бузова.

Евгений Попов поинтересовался у телеведущей и певицы, не возникала ли у нее мысль удалить видеоролик, который осуждает полстраны. Бузова, отвечая разгневанным россиянам, заявила, что о ней «вся страна говорит уже 15 лет».

«Обращать внимание на гневные комментарии я не стала, потому что я нахожусь на съемках и работаю круглосуточно», — добавила звезда реалити-шоу «Дом-2».

Переживший блокаду Ленинграда Народный артист России Илья Резник, который тоже сегодня вышел на прямую связь со студией программы «60 минут», одним из первых отреагировал на видео Ольги Бузовой, в котором та называет себя «блокадницей».

«Для меня это больная тема. Я полтора года был в блокадном Питере и знаю, что такое 125 грамм хлеба, что такое крошки хлеба. Во вчерашнем интервью я сказал, что мы, дети блокады, пухли от голода, а бузовы пухнут от денег. И 16 миллионов подписчиков смотрят на это унижающее память наших ленинградцев поведение», — отметил Илья Резник.

Случившееся поэт-песенник назвал свидетельством низкого интеллекта нынешних звезд шоу-бизнеса и провел параллель с доктриной Алена Далласа.

«Это доктрина разрушения генетического кода нашего народа, она о том, чтобы стереть память о наших замечательных предках», — добавил Илья Резник.

Николай Рыбаков, зампредседателя партии «Яблоко», тоже родился в Ленинграде и тоже знает, что в пережившем блокаду городе появилась традиция не выбрасывать хлеб и доедать все до последней крошки.

«Бузова не поняла, в чем проблема. Это моральное какое-то уродство, можно сказать. По-другому я не вижу», — заметил Рыбаков.

Александр Романович, секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия» по международным делам, уверен, что реакция россиян на видео Бузовой оказалась столь острой еще и потому, что «народ понял, что вот это герой нашего времени».