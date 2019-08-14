Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок в РФ до конца 2019 года

Москва, 14 августа. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что ожидает снижения ипотечных ставок до конца 2019 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Андрей Костин во время беседы с главой государства отметил, что не видит никаких «мыльных пузырей» на ипотечном рынке, и указал на стабильный спрос. По его словам, прирост ипотечного портфеля ВТБ в первом полугодии составил 300 миллиардов рублей — это 120–130 тысяч новых кредитов. По сравнению с прошлым годом, показатель вырос примерно на четверть, добавил Костин.

Глава ВТБ сообщил президенту России, что в июне такие кредиты выдавались в среднем под 9,9%.

«Но мы видим, что в перспективе, — Центральный банк начал снижать ставку. Думаю, что с той тенденцией, которая сейчас наметилась со стороны Центрального банка, и вроде по прогнозам, что будет в дальнейшем, — мы считаем, что ставки пойдут вниз до конца года», — сказал Андрей Костин.

В ответ российский лидер сообщил, что тоже ожидает снижения ипотечных ставок до конца 2019 года.

«Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции», — сказал Владимир Путин.

В июле президент России поручил правительству мониторить реальную ситуацию по уровню ставок по ипотечным кредитам. В перечне поручений по результатам прямой линии Владимир Путин потребовал от министерства финансов и Центробанка не допустить необоснованных отказов в выдаче ипотечных кредитов. Президент РФ уточнил, что речь идет в первую очередь о семьях, которые получают социальную поддержку в форме субсидирования.