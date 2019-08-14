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Суд в третий раз арестовал провокатора Янкаускаса за призывы к беспорядкам

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Суд в третий раз арестовал провокатора Янкаускаса за призывы к беспорядкам

Москва, 14 августа. Зюзинский районный суд Москвы арестовал на девять суток незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса, который активно призывал к участию в незаконных митингах и массовых беспорядках в Москве.

За последние недели это уже третий арест провокатора. Янкаускас баллотировался в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму, однако получил отказ, так как в его избирательных листах нашли поддельные подписи.

Ранее Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника за призывы к беспорядкам в столице. До этого он отбывал административный арест за призывы к участию в запрещенном митинге 27 июля. 

Напомним, соратники скандального блогера Алексея Навального, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей, начали активно призывать москвичей к участию в незаконных митингах в Москве. Так, у правой руки Навального и юриста так называемого «ФБК» Любови Соболь нашли 15% поддельных подписей, кроме того, в ее избирательных листах были подписи мертвецов, а в одной из квартир она организовала штаб по рисовке подписей.

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