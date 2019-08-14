ФАН сравнило стоимость жизни в России и Великобритании в 2019 году

Советская система здравоохранения стала прототипом для построения аналогичной системы в Великобритании. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил главный исполнительный директор по индустрии здравоохранения Сбербанка Юрий Крестинский. И это — далеко не единственная вещь, которую западные страны переняли у нас, чтобы в XX веке гармонизировать социальные отношения у себя дома.

Однако это не мешает извечным критикам советской, а затем и российской действительности из раза в раз ставить в пример жителям России западные витрины. Даже сегодня, когда мир открыт и любой желающий может собственными глазами увидеть, как живется в той или иной стране, миф о западном превосходстве — цивилизационном, социальном, технологическом — продолжает воздействовать на умы доверчивых граждан.

Весьма часто в таких случаях образцом для подражания выбирают именно Соединенное Королевство. Но действительно ли британцы живут сильно лучше россиян? В вопросе разбирался корреспондент ФАН.

Делай, как Семашко

Одним из основных показателей хорошей жизни в любой стране является забота о здоровье ее граждан. Как оказалось, здесь подходы двух наших государств не только близки, но и родственны.

«В свое время система Семашко (Николай Семашко, первый нарком РСФСР, один из создателей советской системы здравоохранения. — Прим. ФАН) выступила прототипом для построения системы здравоохранения в Великобритании. Так что, можно сказать, что Советский Союз в свое время сумел создать эталонную структуру», — рассказал ФАН Крестинский.

По его словам, на сегодняшний день британская система здравоохранения отличается от многих европейских тем, что она является полностью государственной.

«Все расходы в системе гарантированы британским правительством. В этом плане они похожи на Советский Союз и на Российскую Федерацию. Система в РФ даже более «капиталистична», — уточнил Крестинский.

Что может быть лучше бесплатной государственной медицины? Но и тут, как оказалось, есть свои подводные камни. Дело в том, что британцам приходится очень долго дожидаться, когда же они смогут посетить узкоспециализированного специалиста или лечь на плановую операцию, отметил эксперт.

В самом деле, если обратиться к официальной статистике, то количество врачей на душу населения в РФ почти в полтора раза выше, чем в Британии.

«Если мы говорим об индексе удовлетворенности пациента, то в Великобритании он крайне низок, и связано это с необходимостью долгого ожидания оказания медицинской помощи. По объективным международным замерам этот показатель гораздо ниже, чем в Российской Федерации», — обратил внимание Крестинский.

Чрезмерно долгое ожидание британцев своей очереди к врачу активно муссируется в Сети. Вот показательные комментарии на эту тему, оставленные жителями из разных частей королевства 12 августа:

«Я украдкой позвонил сегодня утром в 07.59. «Извините, хирургия в настоящее время закрыта, наши часы работы...» — проговорил автоответчик. Я позвонил снова, как только на моем телефоне пробило 08:00, и услышал: «В настоящее время в очереди более 30 человек. Возможно, вы захотите перезвонить позже». «А я пытался записаться в течение недели, — отметил другой британец. — Но оказалось, что ближайшая дата — конец сентября...»

Барон, пройдите в класс!

Аналогичная ситуация, как оказалось, наблюдается и в сфере образования. Так, по словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина, британские школы испытывают большой интерес к опыту советской системы образования.

«Британцы взялись переводить на английский язык советские учебники, в частности по естественно-математическим дисциплинам», — рассказал депутат.

По словам парламентария, и плюсом, и минусом одновременно в британской системе образования является ее «элитарность».

«Она славится своими элитными учебными заведениями: Кембридж, Оксфорд, частные школы. Обучение в таких заведениях весьма дорогое. Как правило, образование там получают лишь дети экономической и политической элиты», — уточнил депутат.

При этом за последние годы в Британии изменился сам взгляд на образование, добавил собеседник ФАН.

«При Дэвиде Бланкетте была введена система образования с тенденцией к элитарности, то есть бюджетные учебные места в высших учебных заведениях сохранялись для ребят из семей с невысокими доходами. Остальные могли получить образование за счет образовательного кредита. Условия образовательного кредита были весьма щадящими. Но с приходом к власти консерваторов плата за обучение была резко увеличена, и, соответственно, условия образовательного кредита были ухудшены», — рассказал парламентарий.

Что касается отечественной системы образования, то она лучше британской — в той мере, в какой в ней сохранилось советское наследие, указал Смолин.

«Да, нам нужно думать о рейтингах наших университетов, но это не самое главное. Мое глубокое убеждение заключается в том, что средний образовательный уровень населения важнее, чем отдельные достижения образовательной и научной элиты», — подытожил Смолин.

Заинтересовавшись вопросом «элитарности», корреспондент ФАН решил проверить, сколько стоит обучение в таком раскрученном заведении, как Кембриджский университет. Оказалось, что год в его магистратуре по направлению «геномная медицина» обойдется британцу в 12 000 фунтов стерлингов (около 950 тысяч рублей).

Кроме того, студенту необходимо будет покрыть проживание и дополнительные расходы — за этот же период времени их сумма составит 14 130 фунтов (более 1,1 млн рублей). Итого, полная стоимость годичного обучения в вузе по данному направлению — более 2 млн рублей.

Если выбрать менее «прибыльную», но столь же популярную в Кембридже «социологию СМИ и культуры», то ценник за год составит почти 25 000 фунтов (чуть менее 2 млн рублей). А вот тем, кто намерен получить степень доктора наук в бизнесе, за первый год придется заплатить целых 94 130 фунтов, или почти 7,5 млн рублей.

Квартирный вопрос

Значимым аспектом в жизни каждого россиянина является решение жилищного вопроса. В представлении многих молодых людей, взрослая жизнь начинается с переезда от родителей, причем желательно в собственную квартиру. Такой взгляд давно стал частью нашей культуры. Недаром народная мудрость гласит, что настоящий мужчина должен в своей жизни сделать три вещи, и одна из них — строительство своего дома.

Важность этого вопроса для россиян получила отражение в законодательстве РФ. Вспомним и о том, что во время приватизации жилья в начале 1990-х годов десятки миллионов граждан нашей страны получили свои квартиры в собственность бесплатно.

Так вот, многие наши соотечественники сильно удивились бы, узнай они, что в Британии купить даже самую рядовую квартиру практически невозможно. В королевстве практикуется принципиально иной подход — еще со времен Средневековья, когда высшему сословию было выгоднее оставлять за собой право на землю, а вместе с ней на статус и привилегии. Так на острове сформировалась концепция аренды жилья (leasehold). Говоря проще, обычный британец покупает лишь право владения квартирой на определенный, иногда очень длительный, срок.

Да, есть в Британии и частная собственность — когда права и на само жилье, и на участок под ним находятся в чьих-то руках. Однако подавляющему большинству британцев в наш XXI век приходится платить за возможность жить в де-юре чужой собственности. Конечно, договор аренды там можно заключить и на сто лет, и даже получить под него ипотечный кредит в местном банке, — но все равно «квартирка будет не своя».

Не менее абсурдно в глазах любого жителя постсоветского пространства выглядит и полное отсутствие в британских квартирах центрального отопления. Нет, конечно, мы все с детства любим сериал про Шерлока Холмса, в котором герои даже летом расхаживают по дому в твидовых костюмах и вечно греются у камина. Однако нам казалось, что все это — приметы XIX века.

Увы, Великобритания консервативна даже в очевидных своих недостатках. Вот и сегодня в стандартной английской квартире спать можно лишь в пижаме, а мыться — короткие минуты: отопления в туалете и ванной комнате там, как правило, нет. Уникальные британские ученые даже вывели норму: температура 16—18 градусов в доме зимой считается в королевстве «наиболее комфортной». Вот только камин теперь могут позволить далеко не все наследники Шекспира и Диккенса — приходится обходиться газовой колонкой. И — экономить, экономить...

В поисках лучшей жизни

Одним лишь топливом для обогрева «своего» жилища экономия простого британца не исчерпывается. О том, как коренные англичане вынуждены годами снимать квартиру и во сколько им обходится жизнь в целом, ФАН рассказала латышка Анжелика Ракицка, которую не заподозришь в необъективности. Наша собеседница стала одной из тех, кто увлекся историями о Туманном Альбионе на просторах Интернета и решил примерить на себя роль «нового» англичанина.

«Я приехала в Халл (город в Англии. — Прим. ФАН) в начале лета. В родной Латвии работа за границей довольно популярна, и мне тоже захотелось попробовать, что это такое. Через агентство устроилась на пищевую фабрику. Там меня вызывают только тогда, когда нужен персонал. Могу выйти пять раз в неделю, а могу всего два», — рассказала Ракицка.

По ее словам, из-за такого графика многие ее коллеги, в том числе коренные жители, трудятся сразу на нескольких фабриках, так как заработная плата напрямую зависит от количества отработанных дней часов.

«Мы занимаемся производством тортов и пирожных. У нас шесть линий, и на каждой делают свой вид. Иногда какая-то из них может закончить раньше. Если все хорошо и ты отработал с шести утра до двух дня всю неделю, то можешь получить от 220 до 285 фунтов (17—22 тыс. руб.). Есть, конечно, и работа, за которую плата выше. Например, тот, кто проверяет продукцию на наличие металла и взвешивает ее, получает 313 фунтов в неделю (25 тыс. руб.)», — рассказала собеседница агентства, получившая, между прочим, два образования — юриста и филолога.

Это, по английским меркам, очень маленькие суммы, поэтому все стараются сэкономить и, например, общественным транспортом практически никто не пользуется, поделилась Ракицка.

«Я трачу на проезд 2 фунта в день вместо 3,7 фунтов. Как и многим, мне удалось договориться с коллегой, который ездит домой в одну сторону со мной. Для водителя это выгодно, так он хотя бы покрывает расходы на бензин. Еще часть сотрудников добирается на велосипедах, мотоциклах или пешком. Это удобнее, потому что на работе нужно быть рано, а автобусы в это время ходят не в каждом районе», — уточнила она.

Не по карману

На что же уходят эти деньги? Анжелика рассказала, что значительную часть своей зарплаты ей приходится отдавать за съемное жилье.

«Я снимаю нелегально у своей знакомой, и каждую пятницу отдаю ей 60 фунтов (4,7 тыс. руб.). Если же все оформлять официально, то плата может составить от 75 до 100 фунтов в неделю (6—8 тыс. руб.). Все зависит от условий — в каком районе жилье, в каком состоянии сама комната, общая ванная или нет. Кроме того, есть депозит, 100—200 фунтов (8—16 тыс. руб.), который платится при вселении, и его не возвращают», — пожаловалась Ракицка.

По ее словам, с аналогичными проблемами с жильем сталкиваются и сами британцы.

«Здесь практически все живут в съемном жилье. Например, мой молодой человек Айдн родился в Лондоне, но сейчас перебрался с семьей в Халл, так как жизнь здесь гораздо дешевле, да и конкуренция за рабочие места ниже. А трудимся мы на одной фабрике», — указала Ракицка.

Девушка призналась, что очень любит ходить по магазинам, но старается не тратить слишком много.

«После первых двух зарплат я потратила примерно по 100—150 фунтов (8—12 тыс. руб.) за каждый поход в магазин. Купила все необходимое, и больше пока не тратилась. Одежда и обувь здесь недорогие, особенно в период распродаж. Джинсы можно купить за 20—25 фунтов (1,5—2 тыс. руб.), за столько же — фирменные кроссовки или кожаные босоножки. Спортивную куртку я отхватила за 28 фунтов (2,2 тыс. руб.). За теплую отдала бы 40 или 60 фунтов, но не стала, потому что экономная», — перечислила собеседница ФАН.

Кроме того, здесь много секонд-хендов, где все можно купить примерно по фунту, рассказала она. По словам Ракицки, цены на продукты тоже не очень велики, но трать деньги нужно с умом.

«Я не ем мясо, рыбы и морепродукты, поэтому сколько трачу на еду, даже не считаю. Покупаю все, на что глаза глядят, но, конечно, в пределах разумного. За один поход в магазин уходит около 10—15 фунтов (800—1200 руб.). Очень люблю иногда заходить в прибалтийские магазины, хоть там все и идет с наценкой. Например, здесь едят белый и серый хлеб, и он стоит всего 55 пенсов (44 руб.). Но я люблю черный, за ним как раз и заглядываю, несмотря на то что он стоит 1,39 фунта (110 руб.). Наша самая дешевая сметана также обходится в фунт», — сказала собеседница ФАН.

По просьбе корреспондента ФАН она назвала цены на другие продукты в британских магазинах. Так, куриное филе там стоит 3,54 фунта (280 руб.), а говядина — около 5 фунтов (400 руб.). При этом в обоих случаях цена — не за килограмм, а за полкило, это стандартная упаковка. Овощи — от 60 пенсов до фунта.

«По пятницам работают выездные рынки, там можно все купить подешевле: товары для дома, дачи, продукты. Есть специальные магазины, где можно закупаться оптом, хотя даже в обычном сложно найти одну бутылку воды — как правило, там идет большая упаковка. Ведь так дешевле», — уточнила Ракицка.

Время от времени они с молодым человеком устраивают совместный отдых. Так, например, поход в бассейн с посещением сауны стоит 9 фунтов (700 руб.) на человека, а поесть на двоих в хорошем заведении — в пределах 30 фунтов (2400 руб.) на двоих.

«Поесть в Макдональдс на двоих — около 10 фунтов (800 руб). В прошлую субботу были в китайском ресторане, там заплатили 17 фунтов (1350 руб.) на двоих, но ели все, что хочется. Если какой-то дорогой ресторан — думаю, что чек дойдет до 30 фунтов. Но поводов ходить в такие места нет», — подытожила Анжелика Ракицка.

Словом, для простого британца жизнь в маленьком городке вдали от Лондона ничем не краше, чем для нашего соотечественника — проживание в российской глубинке. Тяжелый труд за небольшие деньги, жесткая экономия на всем, простые развлечения и вздохи перед витриной дорогого магазина — так живет большинство подданных Ее Величества.

Впрочем, совсем скоро все может измениться: Великобритания уверенно шагает к выходу из ЕС, причем он будет оформлен по самому жесткому сценарию. Уже подсчитано, что Brexit снизит уровень жизни миллионов коренных островитян. Ну а во что обойдутся королевству задумки севшего в кресло премьер-министра Бориса Джонсона, известного своей экстравагантностью, британцам еще только предстоит выяснить.