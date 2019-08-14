Донбасс сегодня: солдаты Киева сожгли американскую РЛС, военные ВСУ обстреляли друг друга

Донбасс, 14 августа. Украинские войска задействовали танки при обстреле ДНР. Под Донецком сгорел передовой пункт управления ВСУ, в огне был уничтожен американский радар. Украинские силовики устроили взаимную перестрелку для сокрытия небоевых потерь в бригаде. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

По данным донецкого представительства в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), в минувшие сутки киевские силовики 17 раз обстреливали Донецкую Народную Республику. На Донецком направлении впервые за долгое время Вооруженные силы Украины применили танки.

По всем направлениям использовались 82-мм минометы и гранатометы, на Мариупольском направлении солдаты Киева били из тяжелых 120-мм минометов. Кроме того, везде ВСУ применяли крупнокалиберное стрелковое оружие. Под обстрел попали девять населенных пунктов республики.

Луганскую Народную Республику украинские силовики обстреляли шесть раз. Под огнем оказались три населенных пункта, стрельба по которым велась из гранатометов и стрелкового оружия.

На передовых позициях ВСУ сгорела американская РЛС

Довольно курьезный случай произошел в Авдеевке, где дислоцируются подразделения 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Информацию предоставили в управлении Народной милиции ДНР. По одной из версий, высказанной представителем НМ ДНР Даниилом Безсоновым, украинские военные устроили пожар в многоэтажке, где располагался передовой пункт управления. В пользу данного предположения говорит информация о том, что двумя неделями ранее военнослужащие перевезли в это здание материальные средства бригады, которые сами же «защитники» могли разворовать.

По другой версии, в помещении взорвался газовый баллон, что и привело к пожару. Главное заключается в том, что умышленно или нет, но украинские силовики сожгли дорогостоящее американское оборудование — часть радиолокационной станции артиллерийской разведки AN/TPQ-36. Огнем уничтожен радар станции.

ВСУ устроили перестрелку, чтобы скрыть потери

В среду в Народной милиции ДНР также рассказали о причинах перестрелки между подразделениями 24-й механизированной бригады ВСУ вблизи Донецка. Сама перестрелка была зафиксирована военным республики еще днем в понедельник.

Оказалось, что причиной дружеского огня стала попытка командира 1-й роты скрыть небоевые потери, произошедшие в его подразделении. Один из бойцов во время чистки оружия случайно выстрелил и ранил сослуживца.

Вместо того чтобы доложить о данном факте в штаб бригады, командир подразделения решил выставить ранение бойца как полученное в результате обстрела со стороны ДНР. Именно с этой целью и был отдан приказ одному подразделению провести неприцельный обстрел соседнего, чтобы сымитировать боевые действия.

Но, как заметил майор Безсонов, прибывшую на место происшествия группу военной службы правопорядка версия военнослужащих не убедила. В ходе проведенного расследования следователи выяснили реальные обстоятельства инцидента и направили материалы в военную прокуратуру.