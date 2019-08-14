Сирия новости 14 августа 22.30: боевики захватили пилота сирийского Су-22, террористы ИГИЛ убили офицера армии США в Ираке

Сирия, 14 августа. Боевики «Тахрир аш-Шам» сбили самолет ВВС Сирии и захватили в плен пилота, террористы ИГИЛ1 отчитались о нападении на армию США в Ираке, САА и курды атаковали ССА на севере Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): атаковали ССА на севере Алеппо, противостояли террористическим группировкам в Идлибе.

Турция: запустила наблюдательные беспилотники над северной Хамой.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): убило офицера армии США в Ираке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: продолжили столкновения с САА в Идлибе, уничтожили пушку САА под Телль-Мараком, смогли сбить Су-22 ВВС Сирии в районе Ас-Сукейка.

Курды: атаковали ССА на севере Алеппо.

Международная коалиция: провела воздушную разведку над восточной частью провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

Правительственные силы и вооруженные отряды курдского ополчения независимо друг от друга совершили нападения на боевиков протурецких формирований «Свободной сирийской армии» (ССА), которые держат под контролем северную часть провинции Алеппо. Как сообщает Al Etihad Press, «Силы освобождения Африна» атаковали турецкие коммуникации в районе городов Азаз (под контролем ССА) и Телль-Рифат (под контролем YPG). В районе города Мареа схватки продолжаются, данные о жертвах с обеих сторон неизвестны.

Силы САА атаковали протурецкие формирования в районе Ас-Суккария и города Аль-Баб с использованием легкого и среднего вооружения. Полевые источники сообщают, что турецкая армия запустила в сторону правительственных сил осветительные ракеты, чтобы предупредить САА о местонахождении турецких баз.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неспокойная обстановка сохраняется на востоке Сирии из-за нападений «спящих ячеек» террористов запрещенного в РФ ИГИЛ и действий проамериканской курдской коалиции SDF. Мужчина по имени Зиа Измаил аль-Абдулла был застрелен неизвестными в районе деревни Ат-Тавамия в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает местный новостной источник в Twitter (@EuphratesPost).

Разведывательный самолет сил международной коалиции в главе с США был замечен в воздухе над восточной частью провинции Дейр-эз-Зор, сообщает тот же источник.

Провинция Идлиб

Продолжаются ожесточенные столкновения между сирийской армией и действующими в Идлибе террористическими группировками. Новостной источник в Twitter (@Step_Agency) сообщает о столкновениях в районе города Хан-Шейхун. Кроме того, источник в Twitter (@QalaatAlMudiq) сообщает об уничтожении 57-мм пушки САА на юго-востоке Идлиба. Пушка, расположенная на холме в районе Телль-Марака, была поражена противотанковой ракетой системы «Корнет». «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает об интенсивном обстреле позиций правительственных сил к западу от Хан-Шейхуна боевиками, которые обороняются в городе.

Между тем различные источники, в том числе и SOHR, сообщают о падении истребителя Су-22 ВВС Сирии, который был подбит боевиками в Идлибе и рухнул в районе Ас-Сукейка. Как сообщает источник в Twitter (@ahmadert900), боевая машина была подбита из 23-мм автоматической пушки на низкой высоте в ходе нанесения ударов по позициям террористов под Хан-Шейхуном. Пилот истребителя смог катапультироваться и остался жив, однако приземлился на территории, контролируемой боевиками, и был захвачен террористами.

Провинция Хама

Турецкие военные разведывательные беспилотники (по крайней мере один беспилотник модели Bayraktar и еще один неизвестной модели) были замечены над северной Хамой. Как отмечает аналитический источник в Twitter (@jacksanders1965), несколько дней назад на севере Идлиба появились несколько машин с оборудованием для управления беспилотниками, и вероятно, сейчас там развернута их база. Предположительно, наблюдательные беспилотники наблюдают за развитием событий на севере Хамы и на юге Идлиба, и следят за безопасностью турецких наблюдательных пунктов там.

Провинция Эс-Сувейда

Жители провинции Эс-Сувейда страдают от нехватки воды из-за сильнейшей жары, установившейся на большей части территории Сирии и Ирака. Температура выросла так сильно, что зафиксированы случаи самопроизвольного возгорания припаркованных на улицах городов автомобилей. Местное агентство Suweida24 сообщает по словам местных источников, что в деревне Ад-Дара, население которой достигает 5000 человек, пересох единственный колодец. Местные жители углубили его до 400 метров, однако даже такой глубины колодец пересох спустя несколько дней.

Ирак

Террористы группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за убийство офицера войск США и ранение другого военнослужащего в ходе столкновений в районе города Ширкат. Об этом сообщает аналитический источник в Twitter (@RosannaMrtnz).

1 Организация запрещена на территории РФ.