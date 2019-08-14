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Двое детей погибли при взрыве мины в сирийском Хомсе

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Двое детей погибли при взрыве мины в сирийском Хомсе

Дамаск, 14 августа. Двое детей погибли в результате взрыва мины в провинции Хомс на западе Сирии. При ЧП также пострадали три человека.

Как передает телеканал Syria TV со ссылкой на собственного корреспондента, взорвалась мина, которую террористические группировки оставили в районе Хуш Хаджо на севере провинции Хомс. Пострадавших госпитализировали в больницу Хомса, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

По информации СМИ, подобные инциденты с минами в Сирии не являются редкостью. Террористы, отступая из населенных пунктов под натиском сирийской армии, закладывали взрывные устройства, причем часто — в жилых домах.

Ранее сообщалось, что власти провинции Эль-Кунейтра вместе с волонтерами организовали праздник для детей погибших сирийских военнослужащих.

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Источник: Syria TV
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