Сирия новости 15 августа 07.00: боевики ССА похитили жителей Африна, курды согласились на турецкую «зону безопасности»

Сирия, 15 августа. Боевики ССА похитили пять человек в Африне, «военный совет» Манбиджа согласился поддержать турецкую «зону безопасности», иракское ополчение отразило атаку ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская свободная армия» (ССА): похитили мирных жителей в Африне.

Турция: объявила о скором запуске разведывательных беспилотников в «зоне безопасности» на севере Сирии.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершили успешное нападение на SDF в Дейр-эз-Зоре.

Курды: подавили протесты местного населения на востоке Сирии, согласились на турецко-американскую «зону безопасности» на севере Сирии.

«Хашд аш-Шааби»: предотвратили теракт ИГ в провинции Киркук.

Провинция Алеппо

Главной политической темой остается план Турции и США по созданию так называемой «зоны безопасности» на севере Сирии. Аналитический источник в Twitter (@jacksanders1965) приводит мнение американского геополитика, который утверждает, что Турция намерена проигнорировать американский проект создания «зоны безопасности» шириной в 5 километров, поскольку в настоящее время уже контролирует во многих местах на границе зону шириной в 15 километров и более — например, на севере провинции Алеппо.

Между тем официальный представитель курдского «военного совета» в Манбидже Шерфан Дарвиш заявил, что проамериканская курдская коалиция «Демократические силы Сирии» (SDF) готова поддержать план по созданию «зоны безопасности» по американскому проекту, однако международная коалиция (то есть, по сути, США) должна гарантировать стабильность и безопасность для курдского населения в городах на севере Сирии.

Тем временем о «стабильности и безопасности» на территории контролируемого Турцией и наемниками из «Свободной сирийской армии» (ССА) Африна остается только мечтать: агентство Hawar News утверждает, что боевики ССА продолжают похищения людей в Африне с целью выкупа. Боевики из группировки «Лива Султан Мурад» похитили 37-летнего мужчину и увезли в тюрьму в городе Азаз, в деревне Биелко были похищены три члена одной семьи, в том числе 75-летний мужчина, а в деревне Карзила боевики «Ахрар аш-Шам» похитили 57-летнего мужчину по имени Аднан Нассер. Судьба похищенных остается неизвестной, за освобождение некоторых боевики потребовали деньги.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) вновь подавили протесты местных жителей на востоке Сирии, сообщает источник в Twitter (@Salah_Addin_). Напомним, после того как под контролем США курдские боевики вытеснили и разгромили террористов запрещенного в РФ «Исламского государства», американцы поставили под курдский контроль нефтяные месторождения в регионе, которые местное арабское население по праву считало своим источником дохода. В сочетании с активно практикуемым SDF насильственным призывом арабских юношей, девушек и даже подростков обеих полов это привело к активному противодействию со стороны жителей арабских племен пустынной Джезиры. Уже долгое время ситуация на востоке провинции Дейр-эз-Зор находится на грани «племенного взрыва».

Между тем террористы из группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за гибель одного и ранение двоих членов SDF в районе города Хшам, сообщает аналитический источник в Twitter (@jacksanders1965). Террористы утверждают, что при внезапном нападении им также удалось вывести из строя автомобиль курдов и забрать их вооружение.

Провинция Даръа

В провинции Даръа наблюдается кризис с доступностью питьевой воды, сообщает новостное агентство Halab Today. Снижение уровня грунтовых вод привело к пересыханию многих колодцев, а перебои в работе главной линии подачи воды привели к резкому росту цен — до 5000 сирийских фунтов (почти 10 долларов) за стандартный бак (объем не называется). Главной причиной проблем с водой является охватившая всю Сирию сильнейшая засуха, которая привела к обмелению и пересыханию многих важных резервуаров, питающих ручьи и грунтовые воды.

Провинция Хасака

Министерство обороны Турции объявило о первом шаге в ходе предстоящей операции по созданию так называемой «зоны безопасности» на севере Сирии, которую Анкара согласовала с Вашингтоном. Как сообщает новостное агентство Halab Today, для начала над Рожавой — непризнанной курдской автономией, протянувшейся через провинции Алеппо, Ракка и Хасака, — появится большое количество турецких разведывательных беспилотников, которые будут искать укрытия и пути снабжения террористической «Рабочей партии Курдистана», боевики которой действуют на территории Турции и считаются важнейшей угрозой государственной безопасности.

Ирак

Иракские власти сообщили о предотвращении теракта ИГИЛ в провинции Киркук. Как сообщает агентство Iraqi News, группа из пяти сторонников группировки «Исламское государство» собиралась атаковать мирное население в районе Хавиджа в Киркуке во время празднования Ид аль-Адха (Курбан-байрама). В ходе нападения террористов погиб один член ополчения «Хашд аш-Шааби», сообщают правительственные источники.

Напомним, «спящие ячейки» ИГИЛ, сохранившие значительные оперативные возможности, продолжают действовать на территории Ирака, регулярно совершая нападения на правительственные силы.

1 Организация запрещена на территории РФ.