Голодный кот помог супругам из Великобритании стать миллионерами

Лондон, 14 августа. Семья Хэнкоков стала миллионерами из-за голодного кота.

Удивительный случай произошел в английском городе Мэнсфилд графства Ноттингемшир. Как пишет Daily Star, Эндрю Хэнкок вспомнил, что забыл купить кошачий корм, когда вернулся домой с работы. Ради кота Пироженки глава семейства поехал на заправку.

Наполнив бак бензином, мужчин на кассе решил приобрести билет мгновенной лотереи. Любопытно, что о корме для Пироженки он снова забыл.

Мужчина сел в машину и проверил свой выигрыш. Хэнкок не мог поверить: он получил миллион фунтов стерлингов (78,4 миллиона рублей). Богатый хозяин голодного кота поспешил домой, обрадовать супругу.

«Я подумала, что произошло что-то плохое, когда муж пришел с криками «Паула! Паула!» — делится воспоминаниями Паула Хэнкок.

Это не первый выигрыш семейства в лотерею. До этого им несколько раз удавалось получить около фунтов стерлингов (7,8 тысячи рублей), пишет «Вечерняя Москва».

По словам Паулы Хэнкок, они стали миллионерами благодаря коту, пишет «Газета Кемерова».

«Да, мы очень благодарны Пироженке, — констатировала она. — И памяти Энди — точнее, ее отсутствию».

Разбогатевшая семья намерена отправиться в путешествие. Первой покупкой новоиспеченных миллионеров стал новый мобильный телефон для сына. Однако история умалчивает, купили все-таки Хэнкоки корм Пироженке или нет.

В июле этого года житель американского города Хендерсон, расположенного в Северной Каролине, сорвал в лотерею джекпот благодаря собаке, которая принесла ему удачу. Мужчина уточнил, что завозил пса породы ши-тцу к сестре в город Дарем, когда забежал в магазин Buy Quick Food Mart и купил лотерейный билет.