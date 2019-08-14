Крокодил съел десятилетнего мальчика на Филиппинах

Манила, 14 августа. Крокодил съел десятилетнего мальчика в филиппинской провинции Палаван. Трагедия произошла, когда ребенок плыл домой на лодке, возвращаясь из магазина.

«Жертва направлялась в магазин вместе с двумя сиблингами (термин, обозначающий детей от одних родителей — прим. ФАН) на маленькой лодке. По пути домой крокодил ухватил ребенка и утащил в воду», — рассказал директор региональной полиции Томас Аполинарио.

Двое других спутников мальчика не пострадали. Аполинарио добавил, что семья погибшего часто использовала небольшую лодку, чтобы покупать продукты в местном магазине, который находится на другой стороне реки. Отец ребенка и его соседи немедленно начали поиски, однако так ничего и не нашли, пишет газета Tempo.

Лишь через несколько дней голова и правая рука мальчика были обнаружены в мангровых зарослях. Отец жертвы сам извлек останки и захоронил их.

Отметим, что жители южного Палавана уже много лет подвергаются нападениям крокодилов. Недавно хищник съел девочку, которая играла у реки в том же районе. По словам зоологов, агрессивное поведение пресмыкающихся может быть связано с посягательством человека на их естественную среду обитания.

Ранее сообщалось, что крокодил съел кормившую его женщину-биолога в индонезийском городе Томохон. Трагедия произошла в исследовательской лаборатории, где находилась рептилия. Останки биолога Дэйзи Туво, которая в бассейне кормила крокодила по кличке Мерри мясом, обнаружили в пасти рептилии коллеги ученой. Они сообщили о произошедшем спасателям и с трудом отняли труп у крокодила.