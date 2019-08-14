Власти Москвы предложили «оппозиции» провести митинг без шествия 25 августа

Москва, 14 августа. Власти Москвы предложили провести митинг без шествия 25 августа на проспекте Академика Сахарова. Об этом журналистам сообщил заместитель главы департамента региональной безопасности Василий Олейник.

Он уточнил, что заявление в мэрию на согласование шествия в начале Страстного бульвара у Пушкинской площади по Бульварному кольцу и митинга на проспекте Академика Сахарова ранее подала Либертарианская партия. Заявленное число участников — до 100 тыс. человек.

«До сведения организаторов, в соответствии с требованиями закона «О собраниях митингах демонстрациях, шествиях, пикетированиях», доведены обоснованные предложения о проведении только митинга (без шествия) на внешней стороне проспекта Академика Сахарова», — сказал Олейник журналистам.

Напомним, запрещенные митинги в столице проходят в столице под эгидой поддержки кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили к выборам из-за брака в подписных листах. В частности, огромное количество фальсификаций было обнаружено в документах протеже одиозного блогера Алексея Навального Любови Соболь, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова и других «политиков». Соболь, в частности, набирала себе электорат на кладбище, используя подписи мертвецов. Более того, она организовала целую фабрику по подделке автографов москвичей.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью журналистке Юлии Доренко накануне заявила, что несогласованные митинги «оппозиции» в Москве являются просто способом шантажа. Она отметила, что ряд кандидатов-самовыдвиженцев стали организовывать запрещенные акции еще до того, как начались первые отказы: «На всякий случай».

Считая, что им незаконно отказали в регистрации на выборах в МГД, «оппозиционеры» давят на избирательные комиссии, организуя акции, которые выливаются в массовые беспорядки. По факту массовых беспорядков и нападений на правоохранителей СК РФ ранее возбудил уголовные дела, которые позже были объединены в одно производство. Расследование ведет ГСУ СК РФ.