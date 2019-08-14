«Гопаком на граблях» назвал Олейник скандал в Раде из-за русского языка

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского призвал полностью отказаться от русского языка в Верховной раде. Заявление прозвучало после скандала по языковому вопросу, когда сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выступил в Раде на русском языке. По мнению известного украинского политика, подобные скандалы на пустом месте — первые плоды дискриминационного закона о языке, принятого в Киеве.

После выступления Рабиновича первой возмутилась Ирина Геращенко — представитель фракции партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко. Она обвинила сопредседателя «Оппоблока» в нарушении украинских законов, согласно которым выступления депутатов в Раде должны быть исключительно на государственном языке.

Председательствующий глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков поддержал позицию Геращенко и попросил Рабиновича и других депутатов в будущем говорить в Раде исключительно на украинском языке.

«Языком работы Верховной рады, ее органов и должностных лиц является государственный (украинский) язык, — отметил глава партии Зеленского. — Обращаюсь ко всем действующим и будущим народным депутатам с просьбой: не нарушать регламент Верховной рады».

После этого разгорелся скандал: вступив с Разумковым в перепалку, Рабинович заявил, что не нарушает закон, но, если это принципиальный вопрос, он просит предоставить ему переводчика.

«Гопаком на граблях» назвал эту неприличную возню вокруг русского языка экс-депутат Верховной рады, известный украинский политик Владимир Олейник.

«Вижу в этом первые плоды дискриминационного закона о языке, который они приняли, — отметил он в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это ведь дискриминация не только русского языка, но и украинского, потому что там все по принуждению. Мол, в госучреждениях, в том числе в парламенте, надо говорить исключительно на украинском языке. Но это дискриминация, потому что эти депутаты представляют разные прослойки населения. А если кто-то не понимает? Ну, давайте субтитры тогда будем пускать, переводчика дадим».

По мнению политика, это искусственно создаваемое противоречие, которым пытаются подменить реальные проблемы страны.

«Конфликт вызван тем, что изначально принято просто идиотское решение, — говорит собеседник ФАН. — Ничего общего с Украиной как многонациональным государством все это не имеет. Именно поэтому Рабинович сегодня принципиально говорил на русском языке. Да и сам Разумков тоже не очень-то свободно владеет украинским языком, что он неоднократно показывал».

Олейник напомнил, что на русском языке разговаривает не только Донбасс, но и Одесса, Харьков, значительная часть населения Львова, многие другие области Украины.

«Поэтому то, что мы сегодня видим, — это какой-то бред, какой-то гопак на граблях, — эмоционально отмечает экс-депутат Рады. — Придумали пустую тему и теперь, вместо того чтобы шел пар в колеса, будут в парламенте ее каждый раз поднимать. Да если продолжить стебаться в их духе, я бы сказал: «Да ви же на українському мові самі не розмовляєте (да вы же на украинском языке сами не разговариваете), вы же на суржике (жаргоне) разговариваете! Или вы считаете, что из десяти слов — пять украинских, это так и надо?! Идите учиться!»

«Но на самом деле все это — полный абсурд. С той трагедией, которая на Украине сегодня, нужно бороться содержанием, а они взялись за форму: на каком языке будем говорить. Да малейшее улучшение воспримут на любом языке, а если начнется ухудшение, а к тому идет, то українська мова допомагає як мертвого припарки (то украинский язык поможет как мертвому припарки)!» — резюмировал Владимир Олейник.

В мае 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон, который в России назвали антиконституционным, предусматривает фактический запрет на употребление языков «национальных меньшинств», в том числе русского, во всех общественных сферах Украины: в органах государственной власти, в учебных заведениях, в армии и т. д. Некоторые послабления сделали для сферы обслуживания и медицинских учреждений. Отметим, для английского языка таких ограничений закон Украины не предусматривает.

Украинский закон о языке осудили не только русскоговорящие граждане Украины и Россия, но также международные организации.