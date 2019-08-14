ВСУ используют жилые дома в Донбассе в качестве укрытий для ЗРК

Луганск, 14 августа. Разведка Луганской Народной Республики выявила украинский зенитно-ракетный комплекс «ОСА» во дворе жилого дома у линии соприкосновения в Донбассе, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В ЛНР отметили, что, вопреки заключенным договоренностям, ВСУ продолжают размещать свои вооружения на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, украинские силовики используют жилые дома в Донбассе в качестве укрытий для ЗРК.

«Нашей разведкой отмечено прибытие 10 самоходных гаубиц «Гвоздика» в район населенного пункта Рубежное и размещение зенитно-ракетного комплекса «ОСА» на территории жилого домовладения в населенном пункте Попасная», — констатировал Филиппенко.

ВСУ также разместили боевые машины пехоты в районах подконтрольных украинской армии населенных пунктов Муратово, Станица Луганская, Орехово-Донецкое, Крымское и Счастье.

«Противник, продолжает использовать перемирие с целью перегруппировки сил и средств в зоне карательной операции», — убеждены в Народной милиции ЛНР.

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — нынешних Донецкой и Луганской Народных Республик — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. Киев в ответ начал силовую операцию на юго-востоке.

По данным ООН, за время гражданской войны на Украине погибли около 13 тысяч человек. Киев не выполнил практически ни один пункт минских соглашений, которые призваны мирным путем урегулировать конфликт.

В пресс-службе Народной милиции ДНР ранее отметили, что Киев не намерен искать пути мирного решения гражданского конфликта в Донбассе и готовится к силовой операции. С 21 июля ВСУ выпустили более 60 мин по территории республики.