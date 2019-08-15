Эксперт рассказал, как плохо американская разведка разбирается в российском оружии

В США считают, что российский военно-промышленный комплекс продолжает демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет американское издание Business Insider. Однако военный эксперт назвал выводы о «провалах» российского оружия, описанные в публикации Business Insider, неграмотными и дилетантскими. В американских СМИ называют три «провальных» примера российских военных разработок.

По словам авторов издания, Россия «сделала вид», что ее беспилотный боевой автомобиль «Уран-9» применялся в Сирии. Однако в июне, как пишет издание, российские официальные лица на конференции под названием «Актуальные проблемы защиты и безопасности» заявили, что «Уран-9» не функционален.

Второй технологией, о которой сообщает Business Insider, является активный камуфляж-хамелеон в стиле «Хищника», который был «быстро забыт». Было известно, что он может мгновенно менять цвет в зависимости от окружающей среды, рассказывает издание. Однако, как утверждает портал, технология прогремела на весь мир, а демонстрации ее так и не последовало.

Третьим примером «провалов» российского ВПК, по мнению американского журнала, стала крылатая ракета с ядерной боеголовкой «Буревестник», которую издание называет «национальным позором» России.

Все эти заявления в американских СМИ свидетельствуют, прежде всего, об одном, а именно: американская разведка работает «из рук вон плохо», считает военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

«В 90-е годы американская разведка под видом инвесторов ногой открывала дверь в военно-промышленный комплекс (ВПК) России. Сейчас же Россия достаточно серьезно закрыла свой ВПК, что часто приводит американских специалистов к изумлению. Буквально недавно в американской прессе появилась статья группы военных экспертов о том, как в США поражены развитием российского военно-авиационного комплекса. Таким образом, в американских СМИ идут разночтения, причем достаточно категорично делается дилетантский вывод», — заявил Баранец в беседе с Федеральным агентством новостей.

Если американская разведка «не ест черный хлеб зря», то она должна знать о разработках в России целого ряда беспилотных машин, Уран-9 не единственная, были и другие, например, Уран-6, рассказывает военный эксперт.

«Мы просто разрабатывали несколько вариантов, и лучшие из них оставили в строю. Один из них уже применялся в реальных боевых условиях и показал достаточно приличные результаты. Более того, использование его в Сирии показало, что у него есть серьезные ресурсы для улучшения», — сообщил он.

Если американцы хорошо осведомлены о разработках специальных маскировочных тканей, то они должны знать, что Россия не зациклена на одном хамелеоне, отмечает Баранец.

«У нас уже давно, в течение нескольких десятилетий на основе самых современных технологий разрабатываются эти маскировочные ткани. Более того, они показали уникальные результаты, которые не позволяют тем же снайперам обнаруживать противника под хамелеоном. Американцам уже давно пора знать, что данная ткань используется для изготовления одежды, покрывал, маскировочных халатов. В США об этом не знают, т. к. их «жаба душит» от зависти. Кроме того, есть и американские специалисты, говорящие о превосходстве России в этих разработках», — подчеркнул эксперт.

Разработки ракеты «Буревестник» находятся в высокой степени готовности и перешли на финальную стадию, говорит Баранец.

«Естественно, что мы проводим очень много испытаний. Когда проходит испытание нового оружия, это никогда не проходит гладко. Так, например, у России есть ракета «Булава». Уже было больше двадцати испытаний. Но только недавно количество положительных запусков стало превышать количество провалов. Мы этого не скрываем. Если американцы такие неучи, то пусть откроют Википедию и все запуски стенографируют. Это испытания нового оружия, и, по-моему, самому тупому американцу должно быть понятно, что оно не рождается быстро и легко», — резюмировал собеседник ФАН.

Добавим, что робот «Уран-9» был принят на вооружение в январе 2019. Дальнейшие доработки будут сделаны с учетом боевого опыта в Сирии.

Отметим, что в США связали взрыв под Северодвинском с испытаниями «Буревестника», однако такие выводы показывают только некомпетентность американской разведки.