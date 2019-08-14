Лоза объяснил, почему в идее о четырехдневной рабочей неделе нет смысла

Москва, 14 августа. Автор-исполнитель, композитор Юрий Лоза прокомментировал инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю в России. По словам артиста, эти изменения не имеют никакого смысла.

«А если в стране дел невпроворот, то зачем сокращать рабочую неделю? К тому же наши люди не станут отдыхать, а освободившийся день посвятят поиску подработки», — написал Лоза на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, по его мнению, без дополнительных программ по организации отдыха в стране может обостриться проблема злоупотребления алкогольными напитками, пишет «Вечерняя Москва».

Накануне сообщалось, что Федерация независимых профсоюзов России направила в министерство труда и социальной защиты идеи относительно перехода на четырехдневную рабочую неделю при обязательном сохранении прежнего размера зарплаты. В ФНПР объяснили, что на сегодняшний день фирмы и предприятия вынуждены переходить на новый график «не из лучших побуждений», а из-за материальных трудностей, что приводит к значительному сокращению зарплаты сотрудников.

Как отметил председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, такая инициатива возникает не первый раз.