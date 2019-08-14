Доказательства использования террористами в Сирии детей-солдат появились в Сети

Дамаск, 14 августа. Видео, доказывающее использование террористами детей-солдат в боях против правительственной армии в Хаме и Идлибе, появилось в Сети.

В социальных сетях распространяется видео, которое доказывает использование террористами, связанными с «Джебхат ан-Нусрой»1 (террористическая организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН), детей-солдат в боях против правительственной армии в сирийских Хаме и Идлибе.

Соответствующую видеозапись распространил блогер в Twitter. На кадрах террорист в маске снимает видео с ребенком в боевом снаряжении и с оружием. На груди у него закреплен флаг радикальных джихадистов.

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1 Организация запрещена на территории РФ.