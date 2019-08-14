Московский дальнобойщик устроил свадьбу с грузовиками

Москва, 14 августа. Московский дальнобойщик устроил необычную свадьбу, согнав к ЗАГСу колонну грузовиков вместо традиционных для подобных торжеств лимузинов. Сама церемония бракосочетания проходила в городе Вичуга Ивановской области.

Снятая на камеру большегрузная процессия тут же начала набирать популярность среди роликов в соцсетях.

«Было три тягача. Уж сколько топлива сожгли, честно, не знаю. Мы не пытались сэкономить, так как кроме тягачей, которые катались практически пустыми, было еще три джипа и микроавтобус. Муж дальнобойщик, это была его идея, я поддержала», — рассказала супруга дальнобойщика Юлия Гусарова РИА Новости.

По ее словам, сложно было забрать в высокую кабину, особенно в подвенечном платье. Гусарова добавила, что впервые увидела грузовик, на котором ей предстояло ехать, за день до свадьбы.

Отметим, что сопровождение из грузовиков — это не самый необычный способ отметить свадьбу. Еще в мае в Москве наметился тренд на празднование свадеб в стиле «Игры престолов» — с декорациями, реквизитом, а главной — с режиссурой. Жениху и невесте тоже выбирают стилизованные костюмы.

Мода на свадьбы в духе «Игры престолов» — явление странное, поскольку сама церемония бракосочетания прочно ассоциируется у фанатов с «Красной свадьбой» — самым жестоким и драматичным эпизодом сериала, когда из-за предательства дома Фреев был убит Робб Старк, его беременная невеста и мать.

По словам менеджера свадебных проектов Юлии Андерсон, нередко жених и невеста выбирают себе образы Джона Сноу и Дейнерис Таргариен, но в сериале эта пара так и не заключила брачный союз, а их любовь продлилась недолго.