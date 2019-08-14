В Совфеде высмеяли предложение Киева создать «режимный морской район» рядом с Крымом

Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс назвал безумием планы Украины создать «режимный морской район» вокруг полуострова.

«У Украины на это нет ни сил, ни средств. Все это пустые разговоры из ряда сумасшествия. Удивительные они люди. Им лишь бы создавать информационный повод, чтобы о них говорили», — сказал политик, его слова приводит РИА Новости.

Ранее с подобной инициативой выступил глава украинского научно-производственного комплекса «Госгидрография» Александр Щипцов.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей с иронией отреагировал на одиозное предложение украинской стороны и напомнил Киеву основы географии. Также сенатор подчеркнул, что создание некоего «режимного района» обернется дополнительными финансовыми тратами.

«Откровенно говоря, мне не очень понятен смысл этого предложения. Черное море омывает берега многих стран: и Болгарии, и Румынии, и Турции, и России, и Грузии, и, естественно, Украины. Создавать некую «зону» вокруг Крыма — это абсолютно бесполезная затея, которая попахивает популизмом. Ну, пусть создают. Она не будет мешать ни судоходству, ни перемещению военных кораблей. Создавать нечто подобное — это только деньги тратить. Хотят — пусть тратят на подобную ерунду», — сказал Владимир Джабаров.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, который состоялся в 2014 году. Плебисцит соответствовал всем нормам внутреннего и международного права. Несмотря на это, Украина и часть западных стран не признали итогов волеизъявления крымчан: после этого Киев ввел против полуострова продовольственную, энергетическую и водную блокады. Причем эти блокады нанесли экономические убытки прежде всего самой Украине.