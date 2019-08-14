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Чаплин призвал православных бойкотировать KFC из-за кощунственного слогана

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Чаплин призвал православных бойкотировать KFC из-за кощунственного слогана

Ходить в рестораны KFC до тех пор, пока там используется слоган «В начале была курица», — значит помогать врагам Христа и кощунникам. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал известный священник Русской православной церкви, настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот о. Всеволод Чаплин. 

«Это уже не первый случай, когда в коммерческих целях спекулируют на религиозных святынях. Это, конечно, плохо. Если подходить с точки зрения закона, я считаю, что тут есть нарушение Кодекса об административных правонарушениях. В частности, той статьи, где запрещается осквернение почитаемых верующими символов», — заявил он. 

По мнению Чаплина, в данном случае рекламный слоган оскверняет часть Евангелия, которая относится непосредственно к Богу. 

«В Евангелии имеется в виду не обычное человеческое слово, а Бог-Слово. Поэтому слоган КFС относится непосредственно к Богу. Сопоставлять его с курицей — кощунство. Курица тоже, конечно, Божья тварь, но это несопоставимо с Богом», — уверен священнослужитель. 

В KFC пытались сыграть на сопоставлении несопоставимого, при этом прекрасно осознавали, что ведут оскорбительную для верующих игру. 

«В мире и в России среди бизнес-элиты нет людей, безграмотных настолько, чтобы не понимать, насколько гнусной является коммерческая игра с текстом Евангелия, тем более с фразой, относящейся непосредственно к Богу», — отметил клирик РПЦ. 

Чаплин призвал православных бойкотировать KFC из-за кощунственного слогана

Поэтому, на его взгляд, надо объявить бойкот американской сети закусочных KFC до исправления ситуации. 

«Всем православным говорю: ни шагу туда. Тот, кто переступает порог этих заведений, помогает врагам Христа и кощунникам», — категорично заявил священник. 

Бойкот должен сохраняться, пока владельцы KFС не извинятся и не пообещают, что никогда больше не будут оскорблять православные святыни. 

«Ни копейки тем, кто зарабатывает деньги на профанации Священного Писания», — подытожил собеседник ФАН.

В 2015 году православные активисты Новосибирска во главе с настоятелем храма Александра Невского о. Александром Новопашиным выступили против оперы «Тангейзер» Тимофея Кулябина, так как сочли ее оскорбляющей чувства верующих. Активисты потребовали снять оперу с репертуара. Из-за скандала вокруг «Тангейзера» был уволен директор Новосибирского театра оперы и балета Борис Мездрич. Его сменил Владимир Кехман, который исключил постановку из репертуара.

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