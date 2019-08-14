Военный эксперт предложил ответить США размещением ракет на Чукотке

Американский посол в России Джон Хантсман пообещал, что США не будут размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе.

Дипломат рассказал, что эту тему много кто обсуждает, но пока чего-то определенного он по ней не слышал. По его словам, вопросы по этой теме на встречах с руководством России также не поднимались.

«Всегда есть угроза, и всегда виноваты Соединенные Штаты. Но ответ, данный нашим новым министром обороны не далее, если я не ошибаюсь, чем на этой неделе, состоял в том, что даже если системы этого класса оружия и потребуются, то, скорее всего, они будут размещены на первой цепи островов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а не в Европе», — заявил Хантсман в интервью радиостанции «Эхо Москвы», когда отвечал на вопрос о том, вернутся ли новые «Першинги» в Европу.

Такая ситуация у США сложилась только на сегодня, рассказывает ведущий военный эксперт центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. Штаты не будут размещать ракеты, потому что у них этих вооружений нет, подчеркивает он.

«У США нет баллистических ракет средней дальности. Более того, у них нет даже наземной версии «Томагавков», несмотря на то что они работают над этим оружием. Однако размещать «Томагавки» в наземной версии для США не очень актуально, поскольку у них на эсминцах и крейсерах огромное количество этих ракет. ВМФ США может подойти к западной части Балтийского моря, в Средиземное и Баренцево моря и оттуда обстреливать нашу территорию, как если бы эти ракеты были размещены в ФРГ или Норвегии. США нет смысла размещать наземные системы, так как это действие спровоцирует Россию на ответ», — заявил Александров в беседе с Федеральным агентством новостей.

На самом деле США ждут, когда у них на вооружении появится хорошая ракета, и только тогда они начнут их размещать. По словам эксперта, России в данном случае будет выгодно создать свою ракету и разместить ее, к примеру, на Чукотке.

«Это должны быть обычные баллистические ракеты средней дальности, которые способны поражать центры НАТО. Сейчас точность у таких ракет очень высокая, что, в свою очередь, позволяет избегать использования ядерных вооружений для поражения аэродромов, складов и других объектов инфраструктуры», — сказал он.

Александров отмечает, что использование наземных ракет значительно дешевле, а размещение ракет на морских и авиационных носителях значительно дороже.

«Так, к примеру, чтобы разместить восемь ракет, нужно построить целый корабль. А размещение двух ракет требует постройки самолета. В случае с наземным вариантом ракеты могут разместиться на стационарной установке. России следует воспользоваться данной ситуацией, а именно — разместить свои ракеты, создав угрозу НАТО. Если США разместят ракеты в Европе, мы можем расположить их на Чукотке с гиперзвуковыми блоками, которые способны доставать до американской территории. Поэтому оборонному комплексу РФ следует разрабатывать такие ракеты и начинать их размещать, создавая угрозу НАТО. Только так они начнут с нами переговоры, потому что почувствуют угрозу», — резюмировал собеседник ФАН.

Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности был расторгнут 2 августа по инициативе США. Вашингтон обвинил Москву в его длительном несоблюдении. Позже Пентагон сообщил, что США начнут разработку ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении, которые раньше были запрещены ДРСМД.