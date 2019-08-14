Названа дата проведения ПМЭФ-2020

Москва, 14 августа. Петербургский международный экономический форум пройдет в период с 3 по 6 июня в 2020 году. Об этом говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

Как отметил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, четвертый год подряд наблюдается беспрецедентный рост числа участников ПМЭФ. По его словам, за указанный период численность гостей форума выросла на 60%.

«Это, безусловно, говорит о статусе форума, о его значении как ведущей международной площадки для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики и политики», — подчеркнул он.

Кобяков выразил уверенность а том, что в 2020 году форум «привлечет представителей новых мировых центров силы для обсуждения вопросов глобального развития».

Напомним, в 2019 году участниками форума стали свыше 19 тысяч участников из 145 стран мира. В рамках мероприятия удалось подписать 745 соглашений на общую сумму более 3 трлн рублей.