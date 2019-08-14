Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Названа дата проведения ПМЭФ-2020

50
0 Оставить комментарий

Названа дата проведения ПМЭФ-2020

Москва, 14 августа. Петербургский международный экономический форум пройдет в период с 3 по 6 июня в 2020 году. Об этом говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

Как отметил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, четвертый год подряд наблюдается беспрецедентный рост числа участников ПМЭФ. По его словам, за указанный период численность гостей форума выросла на 60%.

«Это, безусловно, говорит о статусе форума, о его значении как ведущей международной площадки для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики и политики», — подчеркнул он.

Кобяков выразил уверенность а том, что в 2020 году форум «привлечет представителей новых мировых центров силы для обсуждения вопросов глобального развития».

Напомним, в 2019 году участниками форума стали свыше 19 тысяч участников из 145 стран мира. В рамках мероприятия удалось подписать 745 соглашений на общую сумму более 3 трлн рублей.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров