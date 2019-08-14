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WhatsApp добавил новую функцию для гаджетов на Android

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WhatsApp добавил новую функцию для гаджетов на Android

Москва, 14 августа. Разработчики WhatsApp добавили новую функцию для гаджетов на ОС Android. Теперь авторизацию в приложении можно будет проходить по отпечатку пальца.

Отслеживающий историю развития мессенджера портал WABetaInfo поделился радостной новостью для пользователей устройств на Android. В WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит входить в программу по отпечатку пальца.

Уточняется, что новые возможности можно активизировать в настройках приложения. Для этого необходимо зайти в раздел «Конфиденциальность», который расположен в папке «Учетная запись». Разработчики мессенджера обратили внимание, что пользователь сможет самостоятельно выбрать, когда использовать функцию — при каждом открытии приложения или при неактивности.

WhatsApp добавил новую функцию для гаджетов на Android

Отметим, что несколько месяцев назад эта функция стала доступна пользователям устройств, работающих на iOS.

Разработчики WhatsApp также тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения для устройств на iOS. В чатах мессенджера появятся закрепленные предупреждения о проблемах с получением сообщений. Пользователи также смогут быстро редактировать полученные или отправленные мультимедийные файлы.

Ранее китайская корпорация Huawei после введенных против нее санкций США презентовала собственную операционную систему для мобильных телефонов.

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