Слушания по делу «Газпрома» и «Нафтогаза» пройдут в сентябре 2020 года

Москва, 14 августа. Слушания в Швеции по оспариванию финального вердикта арбитража Стокгольма по транзитным разногласиям «Газпрома» и «Нафтогаза» запланированы на сентябрь-октябрь будущего года. Об этом говорится в отчетности «Газпрома» по РСБУ.

«Слушания по делу об оспаривании арбитражного решения по делу о транзите запланированы на сентябрь-октябрь 2020 года», — следует из сообщения.

Стокгольмский арбитраж в конце 2017 года и феврале прошлого года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» касательно соглашений на поставку и транзит голубого топлива. Суд взыскал с российской компании в пользу «Нафтогаза» 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через территорию Украины, однако с учетом обязательств украинской компании по решению в споре о поставках газа российская компания должна выплатить 2,56 миллиарда долларов.

«Газпром» соответствующий вердикт обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены решения. Помимо этого, «Газпром» подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению соглашений с «Нафтогазом», действующих до конца текущего года.

Ранее эксперт рассказал, на каких условиях «Газпром» может сохранить транзит через Украину.

Напомним, Киев выступает категорически против строительства трубопровода «Северный поток — 2», поскольку боится потерять колоссальную прибыль за транзит газа в Европу. Также против проекта выступают США, которые мечтают продавать европейским странам свой сжиженный природный газ.