Поклонники жестко высмеяли «полумертвую от жары» Волочкову

Москва, 14 августа. Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Сети очередную запись, где рассказала, что едва не умерла от нагрузки на жаре. Пост появился в Instagram.

Она сообщила поклонникам, что дала в отеле мастер-класс по балету, однако от нагрузки на жаре едва не умерла. Балерина поинтересовалась у своих подписчиков, идет ли ей худоба. Пост она сопроводила фотографией в купальнике.

Ранее Волочкова лишила подписчиков возможности комментировать ее снимки, отключив эту функцию в социальной сети. Как объяснила балерина, это вызвано тем, что фолловеры оставляют на ее странице большое количество негативных отзывов. Из-за ограничений поклонники ответили на пост Волочковой в другом аккаунте балерины.

Однако они снова раскритиковали известную россиянку. пользователи обратили внимание на тот факт, что никто ее на мастер-класс не приглашал, а сделала она это по своей собственной инициативе. Поклонники раскритиковали Волочкову за «страдание напоказ». Другие пользователи сравнили Волочкову с «анарексичкой», страдающей «алкогольной зависимостью».

Ранее бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала о личной жизни и прокомментировала сообщения о ее скорой свадьбе. По словам балерины, ключевые составляющие долгих отношений — любовь и внимание.

Она отметила, что потенциальный избранник вовсе не должен иметь банковский счет с миллионами и шикарный коттедж, чтобы завоевать ее руку и сердце. Волочкова считает, что самое главное в отношениях — любовь и внимание.