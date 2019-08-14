Поклонники жестко высмеяли «полумертвую от жары» Волочкову

Москва, 14 августа. Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Сети очередную запись, где рассказала, что едва не умерла от нагрузки на жаре. Пост появился в Instagram.
Она сообщила поклонникам, что дала в отеле мастер-класс по балету, однако от нагрузки на жаре едва не умерла. Балерина поинтересовалась у своих подписчиков, идет ли ей худоба. Пост она сопроводила фотографией в купальнике.
Ранее Волочкова лишила подписчиков возможности комментировать ее снимки, отключив эту функцию в социальной сети. Как объяснила балерина, это вызвано тем, что фолловеры оставляют на ее странице большое количество негативных отзывов. Из-за ограничений поклонники ответили на пост Волочковой в другом аккаунте балерины.
Все Перила, которые я вижу в жизни, напоминают мне балетный станок.. Но после вчерашнего мастер-класса, который я просто так решила подарить соседнему отелю и чуть не умерла от нагрузки на жаре ????, сегодня я просто отдохну.???????????? Стройность мне идёт же????? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #греция #солнце
Однако они снова раскритиковали известную россиянку. пользователи обратили внимание на тот факт, что никто ее на мастер-класс не приглашал, а сделала она это по своей собственной инициативе. Поклонники раскритиковали Волочкову за «страдание напоказ». Другие пользователи сравнили Волочкову с «анарексичкой», страдающей «алкогольной зависимостью».
Ранее бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала о личной жизни и прокомментировала сообщения о ее скорой свадьбе. По словам балерины, ключевые составляющие долгих отношений — любовь и внимание.
Она отметила, что потенциальный избранник вовсе не должен иметь банковский счет с миллионами и шикарный коттедж, чтобы завоевать ее руку и сердце. Волочкова считает, что самое главное в отношениях — любовь и внимание.