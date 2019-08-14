Меркель напомнила о необходимости реализовать минские соглашения

Берлин, 14 августа. Канцлер Германии Ангела Меркель напомнила, что минские соглашения необходимо реализовать. Это заявление глава правительства ФРГ сделала после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

«Мы говорили об Украине, говорили о том, что минские соглашения должны быть реализованы», — цитирует слова Меркель ТАСС.

По словам Ангелы Меркель, в этом контексте также обсуждалась роль России. Канцлер ФРГ добавила, что возможности кооперации по данному вопросу «не такие, какие бы хотелось иметь».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал связаться с президентом России Владимиром Путиным, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель для скорейшего созыва «нормандской четверки».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота в Киеве. В ответ на это ВСУ начали так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против Донецкой и Луганской Народных Республик.

В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, получивший название минских соглашений. Договоренности предусматривали предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов. Несмотря на минские соглашения, ВСУ продолжают обстрелы территорий республик Донбасса.